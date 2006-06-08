طرحهاي ترافيكي مطالعه نشده هرگز نبايد در پايتخت اجرا شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران با تاكيد بر اينكه ديگر نبايد در تهران هيچ طرحي را بدون مطالعه اجرا كرد ، افزود : البته مطالعه طرح هاي ترافيكي شبيه هم نبوده و گاهي بايد مدل سازي و شبيه سازي انجام داد تا مشخص شود كه با اجراي يك طرح ترافيكي چه اتفاقي در آينده مي افتد و گاهي بايد با كسب اطلاعات آماري و تحليل نتايج با توجه به شاخص هاي مهندسي ترافيك يا برنامه ريزي حمل و نقل به نتيجه مطلوب رسيد .

مهندس مهرداد تقي زاده با اشاره به اينكه ظرف 8 ماه گذشته ده ها گروه مطالعاتي در زمينه هاي مختلف حمل و نقل و ترافيك و آلودگي هاي زيست محيطي در شهرداري تهران مشغول فعاليت شده اند ، گفت : كليد واژه مشترك كليه كارگروه هاي تشكيل شده اين است كه هرگز نبايد هيچ طرح ترافيكي به صورت دستوري اجرا شود .

وي با قدرداني از اساتيد دانشگاه كه در نخستين جلسه هم انديشي اساتيد حمل و نقل و ترافيك به دعوت شهرداري شركت كرده اند افزود : يكي ازمهمترين آسيب ها و آفت هاي موجود در دستگاههاي اجرايي اين است كه كارها به صورت غير كارشناسانه و بدون مطالعات تخصصي و صرفا با يك دستور اداري انجام مي شود .

معاون شهردار تهران با تاكيد بر اينكه يك مديرهرگز نبايد فكر كند كه چون از ديگران بيشتر مي داند و يا از ديگران بيشتر قدرت دارد بايد طرح مورد نظرش را به صورت دستوري و بدون مطالعات كارشناسي اجرا شود ، تصريح كرد : اگراين شيوه برخورد در برخي مديران وجود داشته باشد هم به بيت المال لطمه مي زند وهم بدنه كارشناسي را تضعيف مي كند زيرا كارشناسان يك سازمان زماني تقويت خواهند شد كه اطمينان داشته باشند مطالعات آنها مبناي تصميم گيري مديران آن سازمان قرار مي گيرد .

تقي زاده تصريح كرد : در شهرداري تهران هم اجازه نمي دهيم حتي يك مورد تصميم گيري غير كارشناسي در حوزه ترافيك به اجرا در آيد و خوشبختانه اين اصل مورد تاكيد شهردار نيز قرار دارد.