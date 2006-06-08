مدير كل هنرهاي نمايشي در گفتگو با مهر: قراردادهاي تيپ خانه تئاتر نياز به بازنگري دارد

حسين پارسايي در گفتگو با خبرگزاري "مهر" با اشاره به اينكه سقف پرداختي دستمزدها در قراردادهاي تيپ خانه تئاتر متناسب با بودجه تئاتر تهران نيست، افزود: "ما بايد همه گرايش ها و صنوف تئاتري را كه از تئاتر دولتي ارتزاق مي كنند در نظر بگيريم ."

مدير كل هنرهاي نمايشي خاطرنشان كرد: "درست است كه بودجه تئاتر افزايش قابل توجهي پيدا كرده اما مركز هنرهاي نمايشي علاوه بر پرداختن به تئاتر تهران وظايف ديگري هم دارد كه در اين سال ها به آن توجه نكرده است، مواردي مانند توجه به تئاتر شهرستان ها، مسائل آموزشي، جشنواره هاي استاني و غيره. بنابراين بر اساس ارتقاء بودجه كل تئاتر ما مي توانيم ميزان مشخصي بودجه تئاتر تهران را افزايش دهيم ."



پارسايي افزود: "ما اگر بخواهيم همه بودجه تئاتر را به تهران اختصاص دهيم كه باز هم در حق تئاتر شهرستان ظلم مي شود. تعداد گروههاي متقاضي براي اجراي تئاتر در تهران معمولا سالي 100 گروه است."



مدير كل هنرهاي نمايشي همچنين با اشاره به مبلغ هاي در نظر گرفته شده براي دستمزدهاي قراردادهاي تيپ متذكر شد: "اين قراردادها در شرايطي كه بودجه تئاتر 20 ميليارد تومان باشد خوب است. ما و خانه تئاتر بايد بر اساس واقعيت هاي موجود در مورد رقم ها به توافق برسيم."



پارسايي با بيان اينكه همچنان منتظر ارائه قراردادهاي تيپ تكميل شده توسط خانه تئاتر است افزود: "من نيز مدتي مدير هستم و دوباره مي خواهم بروم كار تئاتر را ادامه دهم. بنابراين خودم هم در اين قراردادهاي تيپ ذينفع هستم . قبل از سفر به فيليپين با آقاي راد صحبت كردم و گفتم اين يك هفته فرصت خوبي براي بازنگري در قراردادهاست. پس از بازگشت از سفر نيز با تعطيلي مواجه شديم، اما چند روز آينده منتظر قراردادهاي بازنگري شده هستم."



وي همچنين در پاسخ به اين پرسش "مهر" كه با توجه به در پيش بودن سفر آلمان ممكن است بار ديگر وضعيت بررسي و تصويب قراردادهاي تيپ با تأخير مواجه شود، گفت: "من فعلا قرار نيست به اين سفر بروم و دكتر خبري (مسئول ارزشيابي و نظارت اداره كل هنرهاي نمايشي و مدير هنري تئاتر شهر) گروهها را همراهي مي كند. بنابراين مشكلي براي بررسي اين قراردادها وجود ندارد."