بازتاب تحويل بسته پيشنهادي به ايران در يك روزنامه سوئيسي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايران پيشنهاد قدرت هاي بزرگ را كه به منظور متقاعد كردن اين كشور در پايان غني سازي اورانيوم بررسي مي كند و اين درحالي است كه ديپلمات هاي غربي اعتقاد دارند اين موضوع فقط در زمان طولاني تحقق پذير است.

در اين زمينه، "منوچهر متكي" وزيرامور خارجه ايران اظهار داشت : ما در مسئله هسته اي همكاري را به درگيري ترجيح مي دهيم.

به گفته وي، ايران به مطالعه دقيق پيشنهاد ارائه شده به تهران توسط "خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا متعهد شده است.

پيشنهاد ارائه شده ازسوي پنج عضو دائمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد شامل آمريكا، روسيه، انگلستان، فرانسه و چين و همچنين آلمان حاوي تدابير تشويقي است براي اينكه تهران غني سازي اورانيوم را متوقف كند، اما همچنين در صورت مخالفت ايران گزينه ارجاع به شوراي امنيت را درنظر گرفته است.

سولانا نيز روز گذشته براي بازگشت به تهران جهت پيشبرد پرونده هسته اي ايران ابراز آمادگي كرد و تاكيد نمود كه وي امروز بسيار نسبت به اين مسئله خوشبين است.

همانطور كه يكي از ديپلمات هاي غربي در پايتخت ايران گفت اين بسته ايراني ها را در برابر گزينه توقف يا عدم غني سازي قرار مي دهد.

به گفته اين روزنامه سوئيسي، اين ديپلمات كه اشاره اي به نام وي نشده است، در ادامه مي افزايد: در شرايطي كه ايران غني سازي را خط قرمز خود مي داند، احتمال رسيدن به توافق كمي سخت به نظر مي رسد.

به گفته يك ديپلمات غربي ديگر در تهران، مسئله توقف به روشني از طرف سولانا مطرح شده است.

در همين حال، وزير خارجه ايران تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران پيشنهادها را براساس مواضع اصلي و حقوق كامل ايران مورد بررسي قرار خواهد داد.

وي شب گذشته اظهار داشت كه آنچه كه در تدابير تشويقي وجود دارد حمايت از حق ايران در تحقيقات در زمينه فناوري است.

به گفته يك ديپلمات غربي در تهران، مسئله توقف به روشني از طرف سولانا مطرح شده است

تهران همچنان از حق خود براي ادامه فعاليت هاي غني سازي در چارچوب تحقيقات دفاع مي كند و اين در حالي است كه غربي ها آن را رد مي كنند.

واشنگتن پست به نقل از مسئولان اروپايي و آمريكايي نوشت: اين پيشنهاد نشان از دگرگوني در اروپايي ها و آمريكايي در زمينه مسئله غني سازي دارد.

اين روزنامه سوئيسي در ادامه نوشت: اما در همين حال يك ديپلمات غربي خاطرنشان كرد كه ما هميشه حق ايران را براي غني سازي به رسميت شناخته ايم و هرگز آن را رد نكرده ايم.

وي افزود: غني سازي در ايران مي تواند در چارچوب يك سناريوي بسيار طولاني امكان پذير باشد.

براي اين مسئله، ايران بايد غني سازي اورانيوم را متوقف كند، به مذاكرات ادامه دهد و در پايان تضميني از آژانس بين المللي انرژي اتمي در زمينه غيرنظامي بودن فعاليت هسته اي خود بگيرد.

اين ديپلمات خاطرنشان كرد كه اين فرآيند دستكم چندين سال به طول خواهد انجاميد.

مسئله مجازات هاي احتمالي تا زماني كه ايراني ها در هفته هاي آينده اظهارنظر كنند، معلق مانده است.

"سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه اظهار داشت: به هيچ عنوان از مجازات عليه ايران در زمان كنوني در شوراي امنيت صحبتي در ميان نيست.