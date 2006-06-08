بلر پيش از انتخابات كناره گيري خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اينديپندنت ، اين گفته استراو، باب زمزمه ها در مورد زمان كناره گيري بلر را يك بار ديگر باز كرده است.

به نوشته اين روزنامه، استراو عالي ترين مقام دولت انگليس بوده كه در مورد كناره گيري بلر پيش بيني كرده است و اظهارات وي فشار را بر بلر در كنفرانس مطبوعاتي ماهانه وي كه قرار است امروز در " داونينيگ استريت" برگزار شود،افزايش خواهد داد تا تاريخي را براي خروج خود تعيين كند.

اظهارات استراو در تناقض با تعهد بلر براي حضور در صحنه سياست تا پايان دوره نخست وزيري وي است.

بلر به نمايندگان پارلمان انگليس گفته است كه وي وقتي را براي جانشين خود پيش از انتخابات در اختيار قرار خواهد داد، اما نزديكترين دوستان وي از بلر خواسته اند تا در برابر فشارها در جهت كناره گيري پيش از سال 2008 مقاومت كند.

از ديد بسياري از نمايندگان پارلمان انگليس، رسوايي هاي اخير "جان پرسكات" معاون بلر، به تعيين زمان براي كناره گيري بلر و معاونش سرعت داده است.

پرسكات به خاطر سقف حقوقي خود كه 133 هزار پوند (247 هزار دلار) است و به خاطر خانه هاي زيبا و مجلل خود وهمچنين به خاطر رابطه نامشروع با منشي خود مورد انتقاد گرفت كه اين انتقادات پس از ترميم كابينه بلر در ماه مه كه منجر به از دست دادن وظايف اصلي خود در كابينه شد، صورت مي گيرد.