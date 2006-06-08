مسابقات شطرنج پيشكسوتان در گرگان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري"مهر" اين رقابتها در دو گروه سني به ‌طورمجزا از تاريخ 23 خرداد ماه به مدت 4 روز در شهر گرگان برگزارخواهد شد .

دراين رقابتها سهميه هر استان در هر رده يك نفر تعيين شده و بازيكنان خارج از سهميه مي‌توانند با معرفي نامه از استان مربوطه در مسابقات شركت كنند.

فدراسيون شطرنج اعلام كرد : حدود 100 بازيكن در اين رقابتها حاضر مي‌شوند كه در هر رده شركت‌ كنندگان به روش سوئيسي در 7 دور با يكديگر مسابقه مي ‌دهند. زمان مسابقه براي هر بازيكن 90 دقيقه و به ازاي هر حركت 30 ثانيه به وقت اصلي اضافه مي ‌شود. نفر اول مسابقات بالاي 60 سال به رقابتهاي جهاني شطرنج اعزام خواهد شد .