مجلس نمايندگان آمريكا 50 ميليار دلار ديگر به هزينه هاي جنگ در عراق و افغانستان اختصاص داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، كميته فرعي بررسي هزينه هاي دفاعي درمجلس نمايندگان آمريكا، پيش نويس قانوني به ارزش 427 ميليارد دلار براي پشتيباني مالي وزارت دفاع آمريكا(پنتاگون) در سال آينده مالي كه از اول اكتبر آغاز مي شود، تصويب كرد كه از آن جمله 50 ميليارد دلار اضافي به شكل اساسي براي عراق در نظر گرفته شده است.



اين پيش نويس درحالي به تصويب كميته ياد شده رسيد كه گفتگوكنندگان در مجلس نمايندگان و مجلس سناي آمريكا درحال آخرين مراحل تدوين پيش نويس هزينه اي اضطراري است كه در بردارنده 67 ميليارد دلار است كه پنتاگون به صورت فوري خواهان آن به منظور پوشش هزينه هاي روز افزون جنگ عراق و افغانستان شده است.



برپايه اين گزارش، اين مبلغ مالي تصويب شده از سوي كميته ياد شده براي سال آينده كه پيش بيني مي شود يك دوره شش ماهه را پوشش دهد،هزينه هاي دو جنگ را به حدود 450ميليارد دلار افزايش خواهد داد و اين درحالي است كه بسياري پيش بيني مي كنند كه اين هزينه با فرا رسيدن پايان سال آينده ميلادي به 500 ميليارد دلار برسد.



در همين حال؛ "روبرت پيرد" از اعضاي دموكراتيك بارز در كميته اختصاص هزينه ها در مجلس سناي آمريكا گفت كه پنتاگون حدود 8ميليارد دلار در ماه درعراق هزينه مي كند و هزينه هاي جنگ در افغانستان بالا رفته است.

كميته فرعي مجلس نمايندگان آمريكا با پيش نويس خود در جريان جلسه اي پشت درهاي بسته موافقت كرد.

اين درحاليست كه مجلس سناي آمريكا تا اين لحظه نسخه خود از پيش نويس قانون پشتيباني مالي پنتاگون براي سال آينده را مورد بحث و بررسي قرار نداده است.