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۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۱۲

در آستانه كنكور سراسري ؛

دوازده كتابخانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران شبانه روزي شد

دوازده كتابخانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران شبانه روزي شد

در آستانه فرا رسيدن زمان برپايي كنكور سراسري سال 85 ، دوازده كتابخانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران به صورت بيست و چهار ساعته در اختيار داوطلبان كنكور قرار گرفت .

به گزارش مهر، نظربه اين كه كمتراز15 روزديگركنكورسراسري سال جاري برگزارمي شود ، جهت آسايش و راحتي داوطلبان آزمون سراسري و تمركزفكري آنها ، دوازده كتابخانه اين سازمان با عناوين اميركبير، شيخ اشراق ، لويزان ، فردوس ، گلستان ، انديشه ، عطار نيشابوري ، خاوران ، شهيد فهميده ، بهاران ، شيخ صدوق و دكتر حسابي به صورت 24 ساعته فعال بوده و آماده سرويس دهي به داوطلبان كنكور است .

روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري ابرازاميدواري كرده است كه جوانان تهراني داوطلب شركت درآزمون سراسري سالجاري با استفاده ازامكانات فراهم شده ، با آرامش خيال و فراغ بال هرچه بيشتر دركنكوربه موقيت دست يابند .

 

کد مطلب 336735

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