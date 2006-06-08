دوازده كتابخانه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران شبانه روزي شد

به گزارش مهر، نظربه اين كه كمتراز15 روزديگركنكورسراسري سال جاري برگزارمي شود ، جهت آسايش و راحتي داوطلبان آزمون سراسري و تمركزفكري آنها ، دوازده كتابخانه اين سازمان با عناوين اميركبير، شيخ اشراق ، لويزان ، فردوس ، گلستان ، انديشه ، عطار نيشابوري ، خاوران ، شهيد فهميده ، بهاران ، شيخ صدوق و دكتر حسابي به صورت 24 ساعته فعال بوده و آماده سرويس دهي به داوطلبان كنكور است .

روابط عمومي سازمان فرهنگي هنري شهرداري ابرازاميدواري كرده است كه جوانان تهراني داوطلب شركت درآزمون سراسري سالجاري با استفاده ازامكانات فراهم شده ، با آرامش خيال و فراغ بال هرچه بيشتر دركنكوربه موقيت دست يابند .