به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي شبكه تهران اعلام كرد اين مجموعه طنز به كارگرداني مهدي مظلومي پس از نود قسمت پخش روزانه، امشب به كار خود پايان مي دهد.

بر اساس آخرين نظرسنجي ها بيش از 77 درصد شهروندان تهراني بيننده مجموعه "زندگي به شرط خنده" بوده اند و اين برنامه توانسته تا حدود زيادي انتظارات آنان را برآورده سازد.

روز جمعه نوزدهم خرداد و همزمان با شب شهادت حضرت زهرا(س) گزيده اي از سه قسمت اخر اين مجموعه با عنوان "غريبه اي در مه" كه در ايام ارتحال حضرت امام(ره) پخش شده بود، تكرار مي شود.