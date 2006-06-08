بايد به ايران فرصت تصميم گيري داد / از پيشداوري خودداري كنيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، "روپرشت پولنتس" رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان در گفتگو با راديو دولتي اين كشور با اشاره به پيشنهادهاي اخير گروه 1+ 5 به ايران در راستاي پايان دادن به اختلاف نظرهاي موجود بر سر برنامه هسته اي اين كشور اظهار داشت : اين احتمال وجود دارد كه در صورت بي توجهي ايران به پيشنهادهاي مطرح شده شاهد اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه اين كشور باشيم.

وي درباره واكنش احتمالي ايران به پيشنهادهاي ارائه شده گفت : ما نگاه اميدوارانه اي به ايران دوخته ايم تا شاهد واكنش مثبت آنها به پيشنهادهاي مطرح شده گروه 1+5 باشيم .

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان با بيان اين مطلب كه بايد از هر گونه پيشداوري درباره واكنش ايران خودداري كنيم ، تصريح كرد : ما در انتظار پاسخ روشن و صريح ايران به پيشنهادهاي اعلام شده هستيم .

" پولنتس " در توضيح گفته خود خاطرنشان كرد: بايد به ايران فرصت كافي براي فكر كردن و تصميم گرفتن داده شود . تفاوتي كه پيشنهادهاي مطرح شده كنوني با پيشنهادهاي سال گذشته به ايران دارد در اين است كه در سال جاري شاهد طرح مسئله گفتگوي مستقيم ايران و آمريكا نيز هستيم .

وي درباره جزئيات پيشنهادهاي ارائه شده گفت : تنها در سطح آنچه كه در رسانه هاي بين المللي به چاپ رسيده از پيشنهادها اطلاع دارم. اين نكته كاملاً بديهي است كه از ايران خواسته شده تا همكاري هاي لازم را در راستاي انجام فعاليتهاي صلح آميز از خود نشان دهد.

رئيس كميسيون سياست خارجي پارلمان آلمان درباره سفر " خاوير سولانا " مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران نيز اظهار داشت : ارائه مستقيم پيشنهادهاي گروه 1+ 5 به ايران به واسطه يك مقام اروپايي از اهميت بسزايي برخوردار است.