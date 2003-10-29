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۷ آبان ۱۳۸۲، ۹:۳۸

رئيس اداره فرهنگي ، هنري وزارت بهداشت در گفت و گو با " مهر " :

دانشجويان شاعر و نو يسنده حمايت مي شوند

دانشجويان شاعر و نو يسنده حمايت مي شوند

در حال حاضر ، نو يسندگان ، محققان و شاعران خوبي در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور به فعاليت هاي مكتوب مشغول هستند ، اما حمايت از اين استعدادها كه نهايتا به بهره وري صحيح از انديشه ها مي انجامد ، به برنامه ر يزي مدوني نيازمند است و اكنون در اداره فرهنگي ، هنري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، برنامه هايي در همين زمينه در دست انجام است.

رضا اسماعيلي ، رئيس اداره فرهنگي ، هنري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر " با اعلام اين خبر گفت : انتشار جزوه هاي آموزشي ادبيات ، براي اعضاي كانون هاي شعر و ادب دانشگاه علوم پزشكي كشور و انعكاس مكتوب آثار ادبي دانشجويان شاعر و نويسنده در سطح وسيع ، دو هدف عمده است كه مقدمات آن را پشت سر گذاشته ايم.
وي كه خود نيز از شاعران معاصر است و كتاب هاي متعددي با رويكردهاي ادبي منتشر كرده است ، افزود : نبود نقد سالم در حوزه ادبيات ما يكي از مشكلات غير قابل انكار است و ما تلاش كرده ايم كه در بدنه ادبيات و هنر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ، اين حركت ارزشمند توسط خود دانشجويان قوت بگيرد و در همين راستا ، نشست هاي تخصصي نقد كتاب دانشجويي را راه اندازي كرده ايم .
اسماعيلي در خصوص چگونگي شناسايي چهره هاي مستعد ادبيات در سطح دانشگاه هاي علوم پزشكي و جذب آنها خاطرنشان كرد : طي فراخوان هاي متعددي كه در آينده اي نه چندان دور منتشر خواهد شد ، اين هدف تحقق مي يابد.
رئيس اداره فرهنگي ، هنري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گفت : با دريافت آثار تاليفي و يا منتشر نشده دانشجويان

 نبود نقد سالم در حوزه ادبيات ما يكي از مشكلات غير قابل انكار است و ما تلاش كرده ايم كه در بدنه ادبيات و هنر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور ، اين حركت ارزشمند توسط خود دانشجويان قوت بگيرد

شاعر و نويسنده ، اين ارتباط ادبي كليد مي خورد ، البته تعدادي از استادان زبان و ادبيات فارسي  ،  شاعران و نويسندگان معاصر نيز در قالب كميته هاي داوري مارا در اين طرح ، ما را ياري خواهند كرد.
وي با اشاره به اين كه در پايان هر ماه ، يك سخنران و منتقد ادبي در جمع دانشجويان علوم پزشكي حاضر خواهد شد و تلاش مي شود كه از وجود چهره هاي شناخته شده ادبيات امروز ايران استفاده شود ، تصريح كرد : معيار ما در انتخاب اين چهره ها ،  فقط تخصص و تعهد آنها به ادبيات ، زبان فارسي و فرهنگ ايراني است .
رئيس اداره فرهنگي ، هنري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي يادآور شد : همه ساله در همايش ، دانشجويان خلاق و دبيران كانون هاي فرهنگي و شعر و ادب دانشگاه هاي علوم پزشكي را گرد هم مي آوريم و سال گذشته ، اين همايش در شهر ادب پرور شيراز برگزار شد وباا ستقبال گسترده دانشجويان مواجه گرديد ، اين همايش را امسال به ياري خدا در شهر تبريز ، در كنار آرامگاه استاد شهريار برگزار مي كنيم.
اسماعيلي در پايان گفت و گوي خود با خبرنگار ادبي " مهر " از اصلاح آئين نامه اجرايي كانون هاي فرهنگي ، هنري دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور خبر داد و گفت : بر آئين نامه قبلي ، ايرادهايي وارد است و اين موارد  را دانشجويان به ما گوشزد كرده اند. 
کد مطلب 33675

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