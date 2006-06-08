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۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۲۴

طرح تشكيل ستاد نكوداشت سال پيامبر اعظم(ص) در خراسان رضوي تصويب شد

طرح تشكيل ستاد نكوداشت سال پيامبر اعظم (ص) در خراسان رضوي در شوراي فرهنگ عمومي استان به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، شوراي فرهنگ عمومي استان خراسان رضوي كه مسئول انجام هماهنگي فعاليتهاي كلان كشور است درنظر دارد تا فعاليتهاي هماهنگ و تاثيرگذاري را براي نكوداشت سال پيامبر اعظم و از طريق كليه دستگاههاي اجرايي استان طراحي و به اجرا در آورد .

بنابراين گزارش ستاد نكوداشت سال پيامبر اعظم با اهداف بازشناسي شخصيت پيامبر اعظم (ص) و ترويج روح معنويت و اخلاق ، برادري ، ايثار و گذشت ، تحكيم وحدت و همبستگي ملي حول محور شخصيت پيامبر اكرم (ص) به عنوان اساسي ترين راه كار حفظ هويت و خودباوري و جلوگيري از آسيب پذير جامعه تشكيل گرديده است .

همچنين هماهنگي براي ايفاي نقش خراسان رضوي به عنوان پايگاه فرهنگ سازي ديني و معنوي در رويداد ملي سال پيامبر اعظم (ص) و تلاش براي ترويج مهرورزي و رافت و محبت اسلامي با بهره گيري از عالي ترين نمونه بشري يعني وجود مبارك پيامبر اعظم (ص) از ديگر اهداف تشكيل اين ستاد مي باشد .

در اين گزارش آمده است: ستاد بزرگداشت سال پيامبر سياستهاي اجراي متعددي را در دستور كار خود قرار داده است از آن ميان مي توان به بزرگداشت پيامبر اكرم (ص) در سه حوزه تبليغي – ترويجي ، تحقيقي – تاليفي و اجرايي ، جلب مشاركت حداكثري آحاد جامعه به ويژه فرهيختگان ، انديشمندان حوزه و دانشگاه و هنرمندان ، لحاظ نمودن جاذبه هاي لازم براي نسل جوان و نوجوان در برنامه ها و پرهيز از تشريفات نابجا ، سفارش كار و ارايه پاسخ به نحومقتضي ، جريان سازي فرهنگي در جامعه با تمسك سيره نبوي (ص) و بالاخره هماهنگي حداكثري با دستگاههاي فرهنگي در تكريم شخصيت پيامبر اكرم (ص) اشاره نمود .

بناراين گزارش هر يك از دستگاههاي عضو شوراي فرهنگ عمومي استان و نيز ساير دستگاههاي اجرايي به تشخيص ستاد استان مكلف است با مد نظر قرار دادن سياستهاي اجرايي ذيل نسبت به تشكيل كميته اي درون سازماني اقدام و با همسو نمودن فعاليتهاي جاري دستگاه با اين ستاد فعاليت هاي لازم را مبذول نمايند .

همچنين رعايت شان سال پيامبر اعظم (ص) و ميزان كيفيت برنامه پيشنهادي ، پرهيز از عوام زدگي ، توجه به اطلاع رساني وتبليغات مناسب و تلاش براي گسترش مخاطبان ، هماهنگي فعاليتهاي پيشنهادي با وظايف تخصصي دستگاه پيشنهاد دهنده و پرهيز از تداخل فعاليتهاي پيشنهادي از نظر زمان اجرا و ابعاد محتوايي از جمله ملاكهايي است كه دستگاه هاي پيشنهاد دهنده طرح بايد مدنظر داشته باشند .

معاون سياسي و اجتماعي استانداري خراسان رضوي، قائم مقام و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، دبير اين ستاد مي باشند و دبيرخانه ستاد در محل دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي  استان مستقر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شده است.

کد مطلب 336750

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