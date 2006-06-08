راي اعتماد پارلمان عراق به وزيران دفاع و كشور دولت مالكي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العالم، پارلمان عراق امروز براي بررسي وزيران پيشنهادي نوري المالكي براي وزارتخانه هاي دفاع و كشور و امنيت ملي تشكيل جلسه داد.



بر اساس اين گزارش، 142 نماينده مجلس با انتخاب عبدالقادر العبيدي به عنوان وزير دفاع و 182 نماينده با انتخاب جواد البولاني به عنوان وزير كشور موافقت كردند.



دراين نشست همچنين با انتخاب شيروان الوائلي به عنوان وزير مشاور در امنيت ملي عراق موافقت شد.

بر اساس اين گزارش، وزيران مربوطه پس از گرفتن راي اعتماد، اداي سوگند كردند.

نوري المالكي روز 30 ارديبهشت ( 20 مي) كابينه خود را بدون دو وزير كشور و دفاع به پارلمان معرفي كرد و وقول داد ظرف دو هفته از اين تاريخ وزراي باقي مانده را به پارلمان معرفي كند. از آن تاريخ رايزني هاي گسترده اي براي انتخاب اين وزرا انجام شد.