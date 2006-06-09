  1. جامعه
مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با مهر:

سازمان تامين اجتماعي پيگير جدي افزايش حداقل حقوق بازنشستگان نيست

سازمان تامين اجتماعي در حالي از افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان رفع تكليف كرد كه به دنبال آن سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نيز اعلام كرد كه دولت تكليف قانوني براي افزايش حداقل حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي ندارد و از اين بايت خيال همه بازنشستگان را راحت كرد.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: سازمان تامين اجتماعي از يك سو توان مالي پرداخت حداقل حقوق 200 هزار تومان به بازنشستگان را ندارد و در مقابل دولت نيز فقط در ارتباط با پرداخت 3 درصد حق بيمه تكليف دارد و در اين ارتباط  تكليف قانوني ندارد.

مجيد يارمند افزود: گرچه افزايش حداقل حقوق ، حق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي است و آنان نيز بايد همچون بازنشستگان كشوري و لشكري مشمول افزايش حداقل حقوق قرار گيرند اما بايد توجه داشت كه دولت در اين خصوص نمي تواند وارد عمل شود و سازمان بايد خود تكليف اين افراد را مشخص كند.

وي با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي پيگير افزايش حداقل حقوق بازنشستگان نيست ، تصريح كرد: تاكنون پيگيري جدي را از سازمان تامين اجتماعي در اين خصوص شاهد نبوده ايم.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: پيش بيني شده در صورت افزايش حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي به 200 هزار تومان ، آمار متقاضيان بازنشستگي افزايش خواهد يافت و اين امر يكي از دلايلي است كه سازمان تامين اجتماعي از پيگيري افزايش حداقل حقوق بازنشستگان خودداري مي كند.

به گزارش مهر ، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي چندي پيش اعلام كرده بود كه اين سازمان تكليف قانوني براي افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان ندارد و از اجراي اين امر رفع تكليف كرد.

 

