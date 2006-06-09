سازمان تامين اجتماعي پيگير جدي افزايش حداقل حقوق بازنشستگان نيست

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: سازمان تامين اجتماعي از يك سو توان مالي پرداخت حداقل حقوق 200 هزار تومان به بازنشستگان را ندارد و در مقابل دولت نيز فقط در ارتباط با پرداخت 3 درصد حق بيمه تكليف دارد و در اين ارتباط تكليف قانوني ندارد.

مجيد يارمند افزود: گرچه افزايش حداقل حقوق ، حق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي است و آنان نيز بايد همچون بازنشستگان كشوري و لشكري مشمول افزايش حداقل حقوق قرار گيرند اما بايد توجه داشت كه دولت در اين خصوص نمي تواند وارد عمل شود و سازمان بايد خود تكليف اين افراد را مشخص كند.

وي با بيان اينكه سازمان تامين اجتماعي پيگير افزايش حداقل حقوق بازنشستگان نيست ، تصريح كرد: تاكنون پيگيري جدي را از سازمان تامين اجتماعي در اين خصوص شاهد نبوده ايم.

مديركل امور اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تصريح كرد: پيش بيني شده در صورت افزايش حداقل حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي به 200 هزار تومان ، آمار متقاضيان بازنشستگي افزايش خواهد يافت و اين امر يكي از دلايلي است كه سازمان تامين اجتماعي از پيگيري افزايش حداقل حقوق بازنشستگان خودداري مي كند.

به گزارش مهر ، مديرعامل سازمان تامين اجتماعي چندي پيش اعلام كرده بود كه اين سازمان تكليف قانوني براي افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به 200 هزار تومان ندارد و از اجراي اين امر رفع تكليف كرد.