به گزارش خبرگزاري "مهر"، روح اله پروين هنرمند خوشنويس تعدادي از آثار خوشنويسي خود را از عصر روز گذشته (پنج شنبه 18 خرداد) به نمايش عموم گذاشت. پروين متولد 1358 است و تاكنون دو بار دررشته خوشنويسي مقام اول كشور را به دست آورده و رتبه فوق ممتاز خوشنويسي دارد.

نمايشگاه اين هنرمند خوشنويس به مدت چهار روز در گالري شيث داير است و علاقمندان مي توانند براي بازديد به چهارراه ولي عصر، ضلع جنوبي پارك دانشجو، كوي شيرزاد شرقي، پلاك 41 مراجعه كنند. ساعت بازديد براي مخاطبان پنج تا هشت بعد از ظهر است.

همچنين گالري گل از 26 تا 29 خرداد ميزبان آثار نقاشي صديقه اسماعيل زاده خواهد بود. مخاطبان مي توانند براي بازديد به ميدان فاطمي، بن بست ميرهادي غربي، ساختمان نور، پلاك شصت، واحد يك مراجعه كنند.