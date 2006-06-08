شكاف عميقي ميان قانون اساسي و قانون شوراها وجود دارد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، انام الله يزدانخواه ، امروز در سي و يكمين اجلاس عمومي شوراي عالي استانها ادامه داد: هدف اصلي افرادي كه براي اصلاح قانون شوراها اقدام مي كنند ، بايد اين مسئله باشد كه قانون شوراها را به قانون اساسي نزديك كنند. در حالي كه تجربه نشان مي دهد مجموعه تلاشهاي انجام شده در اين بخش مغاير با اصول قانون اساسي است.
وي تصريح كرد: لايحه دولت براي اصلاح قانون شوراها بيش از هر زمان ديگري ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا را از اهداف پيش بيني شده در قانون اساسي كشور دور مي كند و اين در حالي است كه قانون مصوب سال 61 و 72 مربوط به شوراها به مراتب اختيارات بيشتري براي شوراها پيش بيني كرده بود و به تدريج و طي اصلاحات پي در پي قوانين ، قدرت شوراها دچار افت شد. سخنگوي شوراي عالي استانها ، شوراها را مانند هرمي دانست كه هر چه قاعده آن قوي تر باشد ، كارآمدي آن بيشتر خواهد بود. از همين رو خواستار تقويت هر چه بيشتر پايه شوراها هستيم.
يزدان خواه ضمن انتقاد از دخالت استانداران در جريان انتصاب يا عزل شهرداران توسط شوراها ، گفت: بايد اختيارات بيشتري به شوراي عالي استانها داد تا امكان مواجهه با اين دخالتها وجود داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه اين نشست نماينده شوراي عالي استان كردستان نيز با كلامي انتقادي گفت: بهتر است به جاي شوراي عالي استانها عبارت شوراي خالي استانها را به كار ببريم ، چرا كه اين شورا تاكنون كارايي چنداني به جز كشاندن نمايندگان از مكان هاي دور دست به تهران را نداشته كه اين اظهار نظر با سكوت ديگر اعضا مواجه شد.
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