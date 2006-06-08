دروازه بان مكزيك عزادار شد / ابهام بر سر حضور دروازه بان اصلي مكزيك مقابل ايران

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل ازخبرگزاري آسوشيتد پرس ، پدر" اوسوالدو سانچز" دروازه بان اصلي تيم ملي فوتبال مكزيك روزچهارشنبه بر اثرحمله قلبي درگذشت وبه اين ترتيب به دلايل شرايط نامناسب روحي حضور فرزندش درجام جهاني درهاله ابهام قرار گرفت .



خوان خوزه كوچن سخنگوي تيم ملي مكزيك ضمن تاييد اين خبر گفت : فليپه سانچز پدر اوسوالدوسانچز در شهر "گوادالاخارا" زادگاه و محل بازي اوسوالدو در باشگاه چيواس جان سپرد ونيمه شب به وقت آلمان اين خبربه سانچزجوان اعلام شد.



مربيان و مسئولين فدراسيون مكزيك براي بررسي امكان حضور سانچز درديدار روزيكشنبه برابرايران و يا بازگشت وي براي شركت در مراسم تدفين، امروز پنجشنبه تشكيل جلسه مي دهند.

گيلرموكانتو سرپرست تيم مكزيك، دريك مصاحبه مطبوعاتي پرسروصدا اعلام كرد كه وضعيت قطعي درباره ماندن سانچز در گوتينگن محل اردوي مكزيك ديرتراعلام خواهد شد.



سانچز 32 ساله انتخاب اول "ريكاردولاوولپه" سرمربي مكزيك در درون دروازه اين تيم، سابقه نيمكت نشيني درجام هاي جهاني 1998 و 2002 را نيز داراست.



لاوولپه دو دروازه بان ديگر به نامها "خسوس كورونا" و "گوئيلرمو اوچوا" دارد كه هيچ كدام ازتجربه بين المللي چنداني درمسابقات ملي بهره مند نيستند.