استان قزوين مي‌ تواند الگوي توسعه كشور باشد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان قزوين، سيد محمدحسن ابوترابي‌ فرد پيش از ظهر امروز در جمع مردم قزوين كه براي ديدار با رئيس جمهور در گلزار شهدا حضور يافته بودند، با بيان اينكه مردم مومن اين استان در تمام صحنه‌ هاي انقلاب پيشتاز بوده ‌اند و امروز نيز براي ابراز وفاداري به انقلاب و حمايت از دولت در اين مكان حضور پيدا كرده‌ اند، افزود: استان قزوين با وجود بيش از سه هزار واحد صنعتي بزرگ و كوچك فعال، داراي چند واحد صنعتي بزرگ متاسفانه سوء مديريت و ناكارآمدي مديران آنها، كارگران را با مشكل مواجه كرده ‌است.

نايب رئيس مجلس اظهار داشت: مجلس شوراي اسلامي نيز با بدنه اصولگرا با حمايت جدي از دولت در راستاي اهداف انقلاب اسلامي تلاش جدي خواهد كرد.

ابوترابي افزود: اين استان با ده هزار سال سابقه تاريخي، پشتوانه ‌هاي علمي، فرهنگي و نيروي انساني پرتلاش و متخصص و همچنين توانايي ‌ها و استعدادهاي صنعتي و كشاورزي مي‌ تواند الگوي پيشرفت كشور قرار گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه اين كارخانه ‌ها به صورت نادرست به بخش خصوصي واگذار شده و از دادن حقوق به كارگران خودداري مي‌ كنند، از رئيس جمهور خواست با تدبير لازم، براي بازپس‌ گيري شركت‌ ها و انتقال آنها به نيروهاي كارآمد اقدام شود.