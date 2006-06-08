گورباچف به نخست وزير انگلستان درباره قدرت هسته اي هشدار داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، روزنامه گاردين نوشت كه ميخائيل گورباچف در اين نامه به توني بلر گفته است كه قدرت هسته اي منطبق با مسائل اقتصادي، محيط زيستي و اجتماعي نيست و كمكي به انگليس يا كشورهاي ديگر براي پرداختن به تغيير آب و هواي جهان نخواهد كرد.



وي كه براي گفتگو درباره تغيير آب و هوا با قانونگذاران انگليسي در لندن به سر مي برد در اين نامه نوشت كه " قدرت هسته اي نه پاسخي به مشكلات انرژي مدرن است و نه نوش دارويي براي چالشهاي مربوط به تغيير آب و هواست. اين برنامه نيازمند سرمايه هنگفتي است ، در حالي كه از دور خارج كردن تاسيسات، بسيار گران و پرهزينه است و پس از تعطيلي يك نيروگاه هسته اي در بلندمدت متحمل هزينه هاي زيادي خواهدشد.



بنابر اين گزارش، انتظار مي رود كه امنيت انرژي بين المللي در راس دستور كار نشست اجلاس سران گروه هشت در سنت پطرزبورگ باشد.



به گزارش گاردين، گورباچف از آن بيم دارد كه بلر و ديگر رهبران جهان به خاطر نگراني از افزايش بهاي نفت و قطع تامين گاز سرمايه گذاري هنگفتي در بخش انرزي هسته اي كنند.



رهبر سابق اتحاد جماهير شوروي ، موضع طرفدارانه هسته اي گروه هشت را به عدم توجه و نقش محافظه كارانه در زمينه منابع انرژي تجديدشونده مانند آب ، باد و خاك و مسائل موثر انرژي متهم كرد .



بلرماه گذشته اعلام كرد كه پس دريافت پيش نويس گزارشي از نيازهاي آتي كشورش به انرژي ، در نظر دارد كه ايجاد تاسيسات جديد هسته اي را در دستور كار خود قرار دهد. اظهارات وي دولتمندان و طرفداران محيط زيست در انگليس را به خشم آورد.

انگليس درحال حاضر داراي چندين تاسيسات هسته اي است كه بيشتر آنها در دهه 60 و 70 ساخته شده اند. اين تاسيسات حدود 25 درصد از برق اين كشور را توليد مي كنند.