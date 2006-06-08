همايش "رهبران ديني جهان" امروز در كره جنوبي آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كره تايمز، اين همايش از سوي بنياد منهايي كه يك گروه بودائي در كره بوده با هدف ترويج درك دوجانبه ميان اديان مختلف چون بوديست، كاتوليك، مسيحيت، اسلام و هندوئيسم برگزار مي شود.

ين كي يانگ، رئيس كميته برگزاري اين همايش گفت: اديان مختلفت مي توانند از اين فرصت براي گسترش همزيستي مسالمت آميز استفاده كنند.

وي ابراز اميدواري كرد كه اين رويداد در راستاي ايجاد شبكه هاي انساني كه از گروههاي ديني سراسر دنيا تشكيل شده موفق و مؤثر باشد.

ميرآبيچ، استاد دانشگاه اسن آلمان، سيرينا برندا هتياراتچي ئيس مركز بين المللي تحقيقات بوديسم در سريلانكا، كونگ دبان كارشناس كنفوسيوسيسم از چين و فيشر باري نايب رئيس سازمان حمايت از حقوق بشر در ايالات متحده از جمله شركت كنندگان اين همايش هستند كه در كنار آنها 200 نفر از رهبران ديني كره جنوبي در جلسات اين همايش شركت خواهند كرد.

قرار بود رئيس معنوي بودائيان تبت نيز در اين همايش شركت كند اما به دليل عدم ارائه ويزا از سوي دولت كره جنوبي حضور دالايي لاما در اين همايش منتفي شد.

دولت كره جنوبي به دليل واهمه از ايجاد تنش در روابط با چين از ارائه ويزا به رهبر معزول شده تبت كه در هندوستان زندگي مي كند امتناع كرده است اما در اين ميان رهبران ديني و گروه هاي محلي به دنبال ابراز تمايل دالايي لاما براي ديدار از كره جنوبي تلاشهاي بسياري صورت دادند كه با ناكامي مواجه شد.

در پايان اين همايش بيانيه مشتركي در راستاي افزايش هماهنگي ميان اديان صادر خواهد شد.