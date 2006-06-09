مي توانيم مثل يونان شگفتي ساز شويم

همايون بهزادي رييس كميته پيشكسوتان فدراسيون فوتبال در گفت وگو با خبرنگار ورزشي" مهر" دركرج افزود : تيم ايران درحد بضاعت خود تلاش كرده و اكنون زمان انتقاد و بررسي نيست بلكه بايد فقط به فكربالا بردن روحيه بازيكنان بود.

وي ادامه داد : فوتبال ورزشي غيرقابل پيش بيني است و صعود ايران به مرحله دوم غيرقابل دسترس نيست همان گونه كه درمسابقات جام ملت هاي اروپا كشوري مانند يونان جام قهرماني را از آن خود كرد كه باعث تعجب وحيرت تمامي كارشناسان واهالي فوتبال شد.

عضوكميته پيشكسوتان فوتبال كشوربا اشاره به حضورلژيونرهاي قوي درتيم ايران تصريح كرد: تيم ملي فوتبال ايران با داشتن جمعي از بازيكنان لژيونركه از تجربه ديدارهاي ملي و بازي در تيم هاي اروپايي برخوردارند مي تواند در اين دوره، بازي هاي زيبايي را به نمايش بگذارد. تيم ايران را نبايد دست كم گرفت.

وي اظهارداشت : تيم هاي مكزيك و پرتغال وضعيت سوپرحرفه اي دارند كه اميدوارم تيم ايران بتواند با گذر ازسد اين تيم ها به مرحله دوم راه يابد .

بهزادي خاطر نشان كرد : ازرسانه ها كه دست دردست هم و به صورت يكپارچه به حمايت تيم ملي پرداخته اند تشكرمي كنم و از آنها مي خواهم كه ازحمايت خود دست برندارند چراكه تيم ايران درحال حاضر فقط به حمايت و تشويق نياز دارد.