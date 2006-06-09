اولويت اشتغال را نبايد به زنان داد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، سيد جواد آرين منش نماينده مردم مشهد و كلات درمجلس شوراي اسلامي طي سخناني در همايش تخصصي بررسي راهكارهاي حضور زنان در توسعه فرهنگي با اشاره به ورودي 65 درصد زنان و دختران به دانشگاه ها گفت : اگر فرصت هاي شغلي را تا 5 سال آتي به زنان دهيم، مرتكب اشتباه بزرگي شده ايم كه تبعات جبران ناپذيري دارد .

آرين منش اظهار داشت : نبايد در مسائل فرهنگي به جنسيت توجه كرد در صورتي كه طي سال هاي اخير اين گونه مطرح شده است كه در اين زمينه دچارسر درگمي شده و بايد با برنامه ريزي صحيح اين مشكل را رفع كرد.

وي با اشاره به مشكل جوانان درامر ازدواج گفت : برنامه ريزي هاي صورت گرفته در جهت تسهيل ازدواج جوانان است و البته اشتغال از ازدواج جدا نيست اما قسمتي از كار را آسان مي كند.

وي اظهار داشت : 320 ميليارد تومان از بودجه سال جاري به اين امر اختصاص يافته و بانك هاي عامل نيز در حال حاضر وام ازدواج با تسهيلات پرداخت مي كنند .

آرين منش در خصوص بدحجابي در جامعه گفت : طرح ساماندهي مد و لباس با هدف توليد انواع پوشاك و لباس در عين تكثر و تنوع ، متناسب با فرهنگ اسلامي در دست بررسي است .

وي با اشاره به بكارگيري روشهاي غلط احتمالي در مركز مشاركت زنان گفت : تحقيق در اين مركز باعث رفع ابهامات گذشته و سر و سامان گرفتن فعاليتهاي فعلي و بعدي مي شود.