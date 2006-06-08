تجهيز ايران به دستكم پانصد سانتريفيوژ و مشاركت در بانك سوخت هسته اي از جمله پيشنهادهاي غرب است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه به نقل از آنچه كه يك منبع سياسي ايراني آگاه خوانده است افزود: برنامه كاري مذاكرات آينده ايران و جامعه بين المللي در پي دريافت پيشنهادهاي غرب از سوي تهران، حول محور برخي نكات شامل برنامه زمانبندي شده براي تعليق غني سازي از سوي ايران و ارايه ضمانت هاي كتبي كشورهاي بانفوذ براي تامين سوخت هسته اي اين كشوردر دوره تعليق غني سازي خواهد بود.



اين منبع گفت: مذاكرات ياد شده همچنين شامل نوع كمك هاي بين المللي كه به ايران داده خواهد شد و مطابقت آن با موازين و معيارهاي بين المللي تاكيد شده در پيمان منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي، در كنار مجهز كردن ايران به 500 دستگاه سانتريفوژ براي فعاليت اين دستگاهها بعد از پايان دوره تعليق و همچنين مشاركت ايران در بانك بين المللي سوخت هسته اي است كه آمريكا درصدد تاسيس آن با مشاركت بين المللي است.

الوطن افزود: در سطح تجاري، اين مذاكرات چند جانبه شامل ضمانت هاي لازم براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در كنار تعديل تراز تجاري بين ايران و كشورهاي اروپايي و گشودن درهاي اين كشورها بر روي توليدات ايران است و اما ضمانت هاي امنيتي كه بررسي خواهد شد، شامل عدم تعرض نظامي به ايران يا حمايت از هر گرايشي براي دگرگوني نظام در اين كشور از سوي آمريكا در مقابل ارايه ضمانت هايي از سوي ايران مبني برعدم مانع تراشي بر سر راه طرح آمريكا در منطقه و عدم خدشه به امنيت رژيم صهيونيستي است.