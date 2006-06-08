تحولات مثبتي در موضوع هسته اي ايران ديده مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از سي ان ان رجب طيب اردوغان گفت : از ديدگاه ما تحولات مثبتي در بحران هسته اي ايران مشاهده شده و تركيه اميدوار است با حل مساله اتمي ايران از طريق مسالمت آميز در صلح منطقه خللي وارد نشود.

بنا به اين گزارش نخست وزير تركيه در كنفرانس خبري مشتركي با فواد سينيوره نخست وزير لبنان كه از روز چهارشنبه وارد آنكارا شده، و در سخنان خود به آينده مذاكرات اشاره كرده و گفت : من بسيار خوشبينم و با تحقق مذاكرات ايران با غرب صلح جهاني مورد تهديد قرار نمي گيرد و منطقه آسوده خاطر مي شود.

سخنگوي وزارت امور خارجه تركيه نيز پيشنهاد شش كشور بزرگ را به ايران يك پيشنهاد مهم و تاريخي خواند و گفت : جمهوري اسلامي اين فرصت را غنيمت بشمارد و نشان دهد برنامه هاي هسته اي اش اهداف صلح جويانه را دارد.

سي ان ان گزارش داد : آمريكا از تلاش هاي تركيه براي حل ديپلماتيك مساله اتمي ايران حمايت مي كند.