بازتاب كشته شدن الزرقاوي در شبكه هاي تلويزيوني "سي.ان.ان" و "بي.بي.سي"

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه هاي انگليسي "بي.بي.سي" و آمريكايي "سي.ان.ان"، نخست وزير انگليس گفت : اين واقعه خبري عالي و تحولي مثبت براي عراق محسوب مي شود .

توني بلركشته شدن الزرقاوي را تحولي مثبت توصيف كرد و اين موضوع را لحظه مهمي در تاريخ عراق خواند .

بنا به اين گزارش ، امروز پنجشنبه( 8 ژوئن)، نوري المالكي نخست وزير عراق با شركت در يك نشست خبري در بغداد كه مستقيما از شبكه تلويزيون دولتي آن كشورو شبكه هاي مهم بين المللي پخش مي شد، اعلام كرد: ابومصعب الزرقاوي، رهبر شبكه القاعده در عراق، در نتيجه همكاري مردم عراق "معدوم شده است". سخنان وي كف زدن حاضران را به همراه آورد .

وي گفت كه كشته شدن الزرقاوي به منزله پيامي به تمام پيروان خشونت و ويراني است تا پيش از آنكه دير شده باشد، دست از اقدامات خود بردارند.



نورى المالكى افزود: آنچه اتفاق افتاده نتيجه‌ همكاري مردم عراق است كه عمليات مشترك پليس عراق و نيروهاي چند مليتي را آسانتر كردند.



بنا به اين گزارش، المالكي، ژنرال جرج كيسي فرمانده نيروهاي آمريكايي در عراق و زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد در يك كنفرانس مطبوعاتي در بغداد خبر كشته شدن ابومصعب الزرقاوي رهبر اردني تبار شعبه سازمان تروريستي القاعده در عراق را تائيد كردند .

در ادامه اين گزارش آمده است كه زرقاوى در حمله هوايى نيروهاى نظامى آمريكا به شمال بعقوبه، واقع در شمال شرق بغداد، به همراه 7 تن از هم دستانش كشته شده است.



در ادامه اين گزارش، زرقاوي عامل خشونت آميزترين حملات تروريستي در عراق عليه نيروهاي آمريكا، دولت عراق و شيعيان عراقي معرفي شده است .

به گزارش اين شبكه ها، نورى المالكى نخست وزير عراق، امروز ضمن اعلام اين خبر گفت : آنچه اتفاق افتاده نتيجهي همكاري مردم عراق است كه عمليات مشترك پليس عراق و نيروهاي چندمليتي را آسانتركردند.



ژنرال كيسي نيز اظهار داشت : "نيروهاي ائتلاف جسد او را شناسايي كردند" و زلماي خليل زاد نيز گفت: "مرگ زرقاوي پايان خشونت ها و نا آرامي ها نخواهد بود، اما اين رويداد گام بزرگي در راستاي بهبود اوضاع در عراق است ".

خليل زاد در ادامه افزود: در سخنان خود ابومصعب الزرقاوي را "پدر خوانده" كشتارهاي فرقه اي در عراق خواند، اما در عين حال گفت كه كشته شدن وي - هرچند حادثه مثبتي است - به خودي خود به خشونت ها در عراق پايان نخواهد داد .

ژنرال كيسي در كنفرانس مطبوعاتي با مالكي و خليل زاد، نحوه كشته شدن الزرقاوي را تشريح كرد و گفت كه الزرقاوي در نتيجه حملات هوايي به يك خانه امن محل اقامت وي واقع در هشت كيلومتري شمال شهر بعقوبه به قتل رسيد و جسد وي از طريق انگشت نگاري و بررسي خصوصيات چهره شناسايي شده است .

سي ان ان اعلام كرد : گفته مي شود اين حمله هوايي شب گذشته به اجرا گذاشته شد و چند تن از دستياران نزديك زرقاوي نيز در جريان اين عمليات كشته شده اند.پيش از اين نيز در چند مورد اخباري از زخمي شدن و بيماري ابومصعب الزرقاوي انتشار يافته بود، اما اين گزارش ها تاييد نشده بود .