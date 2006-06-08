آمريكا به كمتر از توقف كامل غني سازي در ايران رضايت نخواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يديعوت آحارونوت،"دني آيالون"كه دوره خود را به پايان مي برد گفت: غير ممكن است كه واشنگتن به تهران اجازه غني سازي دهد.

آيالون همچنين گفت كه اسرائيل رابطه بسيار خوبي به ويژه در خصوص موضوع هسته اي ايران با آمريكا دارد.

اظهارات سفير آمريكا در واكنش واكنش به گزارشي بود كه روز گذشته در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد و در اين گزارش اعلام شده بود كه گروه شش به ايران اجازه غني سازي در خاك خود را مي دهد.

درهمين رابطه روز گذشته و در پي گزارش واشنگتن پست ، يك ديپلمات غربي گفت آنچه كه درباره پذيرش غني سازي در ايران از سوي غرب مطرح شده تنها يك احتمال است و هنوز زود است تا درباره غني سازي در ايران سخن گفته شود .

همچنين در عين حال اين ديپلمات كه به نام وي اشاره نشده افزود : "بحث توقف دائم نيست بلكه تعليق است و آن هم نه به طور نامحدود".

يك ديپلمات ديگر غربي نيز گفت: ما هميشه حق ايران براي داشتن انرژي اتمي و غني سازي را به رسميت مي شناسيم اما درباره چند سال تعليق غني سازي صحبت مي كنيم تا اينكه كشورهاي قدرتمند نسبت به اين فعاليت هاي ايران اعتماد كافي داشته باشند.

ايالون در گفتگو با اين روزنامه اظهار داشت: رويكرد شفاف و بدون ابهام اسرائيل اين است كه ايران بايد فعاليت هاي غني سازي را متوقف كند و به بازرسان اجازه دهد تا فعاليت هاي آن را تحت نظر بگيرند.

وي همچنين افزود: واشنگتن به چيزي كمتر از توقف كامل غني سازي بدون كنترل و نظارت رضايت نخواهد داد.

اين ديپلمات رژيم صهيونيستي كه به نظر مي رسيد از مطرح شدن بحث گفتگوي ايران و آمريكا ناخرسند است گفت ممكن است كشورهاي مانند چين، آلمان،روسيه ، فرانسه و انگليس احتمالاً در حل موضوع هسته اي ايران شركت كنند.