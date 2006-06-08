بايد نگاهمان به عمق جبهه دشمن باشد / بايد تا رسيدن به قله فرياد بزنيم "انرژي هسته اي حق مسلم ماست"

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قزوين، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور بعدازظهر امروز در اجتماع مردم شهرستان تاكستان گفت: قدرت هاي خدانشناس زندگي را بر انسان هاي روي زمين تاريك ساخته اند و به همين علت اكثريت ملت ها تشنه توليد و عدالت هستند.

وي افزود: اگر زورمداران عالم به پيام دعوت و هدايت پاسخ مثبت ندهند به زودي با دست اقتدار ملت هاي مومن از اريكه قدرت به زير كشيده خواهند شد.

احمدي نژاد با بيان اينكه همه قدرتها بايد تسليم حق و عدالت شوند اظهار داشت: ملت ايران همچون 27 سال گذشته ايستاده و با قدرت از همه خود دفاع مي كند.

رئيس جمهور ادامه داد: دشمنان مي خواهند با تزوير و توطئه صفوف يكپارچه ملت ما از هم گسسته شود اما ما امروز بايد هوشيار باشيم و نگاهمان به عمق جبهه دشمن و فتنه ها باشد.

احمدي نژاد گفت: امروز مطالبه استفاده از انرژي هسته اي مربوط به گروهي خاص نيست بلكه همه ملت ايران بر حق مسلم ايران در استفاده از انرژي هسته اي تاكيد مي كنند.

در حاليكه مردم با فريادهاي "انرژي هسته اي حق مسلم ماست" از مواضع رئيس جمهور و حق مسلم كشورمان در دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي دفاع مي كردند رئيس جمهور ادامه داد: تا رسيدن به قله بايد اين شعار با صداي بلند در هر جلسه اي فرياد زده شود تا دشمنان تصور نكنند مي توانند ملت ما را به عقب نشيني وادار كنند چرا كه در اصل غني سازي و بهره برداري كامل از انرژي هسته اي دولت و ملت ايران سر سوزني عقب نشيني نخواهد كرد.

احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان خود به تصميمات مربوط به صندوق مهر امام رضا (ع) و تسهيلات ارزان قيمت و ايجاد اشتغال زودبازده اشاره كرد و اظهار داشت: تمام دستگاههاي اداري بايد صد در صد در خدمت مردم باشند و اگر كسي از امكانات اداري به جز خدمت به مردم و براي شخصي استفاده نمايد جايي در دولت مردمي شما ندارد.

رئيس جمهور به جلسه صبح فرداي هيات دولت در مركز استان قزوين اشاره كرد و تصويب احداث تاسيسات زيربنايي شهرك صنعتي خرم دشت، تصفيه خانه شهرك صنعتي حيدريه، تامين آب كشاورزي به وسيله سد طالقان كه تا ماه آينده افتتاح مي شود، مطالعه احداث سد نهب، تكميل ساختمان آموزشي دانشگاه پيام نور، تكميل مجتمع فرهنگي و ساخت سالن ورزشي مجهز را از جمله اقدامات دولت برشمرد كه براي شهرستان تاكستان پيگيري و اجرا خواهد شد.