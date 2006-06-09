حق ايران در غني سازي بايد به رسميت شناخته شود / غرب ابتدا اعتماد ايران را جلب كند

فلاحت پيشه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، گفت : خط قرمز ايران به رسميت شناختن حق ايران در غني سازي و چرخه سوخت است و تحقيقاتي يا صنعتي بودن آن قابل مذاكره است.



وي تاكيد كرد: ما مي خواهيم به حدي از اين حق برخوردار باشيم كه به عنوان كشور دارنده چرخه سوخت هسته اي به حساب بياييم و در آينده با تغيير قوانين موجود از اين تكنولوژي محروم نشويم .



فلاحت پيشه در خصوص امكان تعليق فعاليتهاي هسته اي ايران نيز اظهار داشت: ما خاطره خوبي از تعليق نداريم.



وي با اشاره به اينكه ايران در مذاكره با سه كشور اروپايي ابتدا تعليق را براي شفاف سازي پذيرفت اما سه كشور در پي آن خواستار توفق فعاليتهاي هسته اي ايران شدند گفت : تعليق را براي شفاف سازي و در مدت زمان محدود قابل مذاكره مي دانيم اما تعليق به عنوان زمينه توقف را نمي پذيريم.



اين عضو كميسيون امنيت ملي مجلس تاكيد كرد : غرب در ابتدا بايد اقداماتي براي جلب اعتماد ايران انجام دهد.



وي در پايان اعلام كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در هفته آينده موضوع پيشنهادات را بررسي خواهد كرد.

کد مطلب 336848