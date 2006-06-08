واكنش بوش به هلاكت سركرده القاعده در عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، بوش در سخنان مطبوعاتي خود كه به صورت مستقيم از شبكه هاي تلويزيوني العربيه، الجزيره، "سي ان ان" و "بي بي سي" پخش شد، افزود : قتل الزرقاوي فرصتي براي دولت جديد عراق به منظور شروع مرحله جديدي است.

وي درعين حال افزود: پيش بيني مي كنيم كه عمليات مسلحانه در عراق پس از كشته شدن الزرقاوي ادامه يابد ودر برابر ما همچنان بسياري از دشواريها در عراق با وجود اين موضوع وجود دارد.



رئيس جمهوري آمريكا گفت: به مالكي تاكيد كرده ام كه واشنگتن گام هاي وي را تاييد مي كند و از وي در راه مبارزه با تروريسم حمايت مي كند.

وي افزود: الزرقاوي در بسياري از عمليات ها در داخل و خارج عراق دست داشت و به جزاي عمل خود رسيد و نيروهاي ويژه آمريكايي قصاص عادلانه را درباره وي اجرا كردند.بوش گفت : عراقي ها بايد به دولت خود و آمريكايي ها بايد به تلاش نيروهاي خود افتخار كنند.

مقام هاي عراقي و آمريكايي صبح امروز قتل ابومصعب الزرقاوي رهبر شبكه القاعده درعراق در جريان عملياتي در شمال شهر بعقوبه عراق اعلام كردند.