  1. بین الملل
  2. سایر
۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۳۴

با توصيف آن به عنوان دستاورد بزرگ امنيتي صورت گرفت؛

واكنش بوش به هلاكت سركرده القاعده در عراق

واكنش بوش به هلاكت سركرده القاعده در عراق

رئيس جمهوري آمريكا امروز پنجشنبه با ابرازخرسندي از كشته شدن ابومصعب الزرقاوي رهبر شبكه تروريستي القاعده درعراق اين امر را دستاوردي بزرگ در زمينه امنيتي در عراق و رويدادي مهم توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بوش در سخنان مطبوعاتي خود كه به صورت مستقيم از شبكه هاي تلويزيوني العربيه، الجزيره، "سي ان ان" و "بي بي سي" پخش شد، افزود : قتل الزرقاوي فرصتي براي دولت جديد عراق به منظور شروع مرحله جديدي است.

وي درعين حال افزود: پيش بيني مي كنيم كه عمليات مسلحانه در عراق پس از كشته شدن الزرقاوي ادامه يابد ودر برابر ما همچنان بسياري از دشواريها در عراق با وجود اين موضوع وجود دارد.

رئيس جمهوري آمريكا گفت: به مالكي تاكيد كرده ام كه واشنگتن گام هاي وي را تاييد مي كند و از وي در راه مبارزه با تروريسم حمايت مي كند.

وي افزود: الزرقاوي در بسياري از عمليات ها در داخل و خارج عراق دست داشت و به جزاي عمل خود رسيد و نيروهاي ويژه آمريكايي قصاص عادلانه را درباره وي اجرا كردند.بوش گفت : عراقي ها بايد به دولت خود و آمريكايي ها بايد به تلاش نيروهاي خود افتخار كنند.

مقام هاي عراقي و آمريكايي صبح امروز قتل ابومصعب الزرقاوي رهبر شبكه القاعده درعراق در جريان عملياتي در شمال شهر بعقوبه عراق اعلام كردند. 

کد مطلب 336849

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها