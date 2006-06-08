270 ميليارد تومان سهم استان قزوين براي ايجاد اشتغال در سال 85

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قزوين، احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در ادامه ديدارهاي مردمي خود در استان قزوين در اجتماع مردم بوئين زهرا در ورزشگاه تختي اين شهر از اينكه ديدارها به صورت فشرده و در هواي گرم برگزار مي شود، عذرخواهي كرد و با بيان اينكه همه سالها سال پيامبر و سال ارزشها است گفت: انحراف قدرت ها از توحيد و معاد باعث شده كه افق ديد آنان كوتاه شود.

وي افزود: صلح، امنيت و پيشرفت و فناوري ها بايد براي همه باشد، اما آنان علم و ترقي را فقط براي خود مي خواهند و قصد اين دارند كه با رسانه هاي تبليغي و زور اسلحه خود بر دنيا صلحي تبعيض آميز و اهريمني برپا كنند اما دنيا اين را نمي پذيرد.

احمدي نژاد تسليم نشدن ملت ايران در مقابل زورگويي ها را به اين علت دانست كه ملت ما موحد و متحد است و تسليم تاريخي خود را گرفته كه تا رسيدن به قله پيشرفت ذره اي از مسير كمال خود دست نكشد.

وي با بيان اينكه دولت براي ايجاد اشتغال برنامه هاي گسترده اي دارد كه به مرور آن را به اجرا مي گذارد اظهار داشت: مبلغ هجده هزار ميليارد تومان را با سود بسيار كم در حد قرض الحسنه به صورت سهم هر شهرستان مشخص كرده ايم كه براي ايجاد توليد و اشتغال بين آنها تقسيم خواهد شد.

احمدي نژاد سهم استان قزوين در سال 85 براي ايجاد اشتغال را 270 ميليارد تومان عنوان كرد و تكميل دانشگاه پيام نور، احداث مجموعه ورزشي كارگران، ايجاد منطقه نمونه گردشگري، مطالعه وطراحي سد قراخانلو و ساخت سالن مجهز ورزشي را از جمله برخي اقدامات دولت براي شهرستان بوئين زهرا برشمرد و تاكيد كرد: اجراي عدالت نيازمند نظارت همگاني است و اگر مامور يا مسئولي پارتي بازي كند و وظيفه اش را درست انجام دهد بايد بداند چشم بيدار ملت ناظر او است.