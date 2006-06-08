سازمان همكاري هاي شانگهاي منعي براي پذيرش اعضاي جديد ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري شينهوا، نظربايف در گفتگوي اخير خود با رسانه هاي چين گفت: اين سازمان به عنوان يك سازمان قدرتمند و خوش آتيه در سال هاي اخير مقررات خود را در بين جامعه بين المللي توسعه داده است.

وي همچنين گفت كه SCO نه يك بلوك نظامي است و نه يك ائتلاف انحصاري است كه ديگري را مورد هدف قرار دهد.

وي همچنين درباره دستاوردهاي اين سازمان گفت : اعضاي SCO منطقه امنيتي وسيعي را درمرزهاي خود كه براي تحولات مربوط به صلح و رونق اقتصادي در منطقه و همينطور توسعه آنها بسيار مهم است تاسيس كرده اند.

وي كه رياست اين سازمان را برعهده دارد همچنين اظهار داشت : درنشست قبلي و نشست هاي عادي اين سازمان، اساس حقوقي براي درك هدف سازمان را پي ريزي شده و ساختارهاي آن از جمله دو مؤسسه ، دبيركل ، كميته اجرايي و نهادهاي محلي ضد ترور را نيز تاسيس كرده است و نقشي بسيار مهم را در درك اهداف آن بازي مي كند.

حفظ امنيت درمنطقه وتوسعه همكاريهاي اقتصادي، تجاري و سرمايه گذاري ازنظررئيس جمهورقزاقستان دو وظيفه استراتژيكي است كه اين سازمان با آن روبه رواست.وي همچنين وظيفه اصلي اين سازمان را مبارزه با تروريسم ، افراط گرايي، جدايي طلبي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنين مهاجران غير قانوني توصيف كرد.

رئيس جمهور قزاقستان همچنين گفت : ما بايد ضمناً به توسعه تجارت و همكاريهاي اقتصادي نظر بيافكنيم وكشورهاي عضو اين سازمان بطورمختصرهمكاري هاي چند جانبه را از جمله در بيش از 100 پروژه در حوزه هاي اقتصادي، علوم و تكنولوژي به معرض نمايش گذارده اند.

وي همچنين خواستار افزايش همكاري كشورهاي عضو در حوزه هايي مانند آموزش، فرهنگ، توريسم و ورزش در چارچوب سازمان شد و همكاريهاي كشورش با اين سازمان را كه به گفته وي تاسيس آن به پيشنهاد چين صورت گرفت يكي از اولويت هاي سياست خارجي آستانه توصيف كرد و گفت: در خصوص همكاري هاي اقتصادي ، قزاقستان تلاش هاي دوجانبه و چند جانبه اي را در پروژه هاي تجاري، اقتصادي، سرمايه گذاري ، انرژي ، حمل و نقل و فرهنگي صورت داده است.

نظربايف ضمنا از تمايل كشورش براي مشاركت در پروژه هاي اقتصادي از جمله سرمايه گذاري دراين پروژه ها بر اساس منافع متقابل خبر داد. وي در خصوص نشست آتي SCO گفت كه سازمان به عنوان يك نظام جديد همكاري منطقه اي بخشي از سيستم امنيت جهاني است و درك مفهوم يك سيستم چند قطبي است.

وي در رابطه با افزايش اعضاي جديد اين سازمان، گفت كه سازمان شانگهاي تمايل بسياري دارد تا به مركز تحولات اقتصاد جهاني تبديل شود و اميدوار است نشست آتي در شانگهاي حركت جديد و تلاش هاي صورت گرفته از سوي كشورها در منطقه ، همكاري هاي آنها در تلاش مشترك براي مبارزه با تروريسم جدايي طلبي، و افراط گرايي را تقويت كند.

به گفته وي ( كه قرار است در نشست 15 ژوئن اين سازمان در شانگهاي شركت كند) نشست آتي همچنين تحولات سازمان را از زمان تاسيس از 5 سال پيش تاكنون بررسي ، اوضاع منطقه اي و بين الملي را مورد تحليل قرار مي دهد و آينده توسعه سازمان را نيز مورد مطالعه قرار داده و بر طرحهاي همكاري تاكيد خواهد كرد.