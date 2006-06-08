عدم حضور دو نماينده استان قزوين در برنامه هاي سفر رئيس جمهور

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قزوين، اين در حالي است كه به طور معمول نمايندگان شهرستان هايي كه رئيس جمهور در سفرهاي استاني در آنها حضور مي يابد در زمان ديدار رئيس جمهور با مردم آن شهرستان حضور يافته و به بيان رئوس مشكلات حوزه انتخابيه خود مي پردازند اما در شهرستانهاي بوئين زهرا و قزوين اينگونه نشد و تنها در شهرستان قزوين ابوترابي يكي ديگر از نمايندگان اين شهر به بيان مشكلات حوزه انتخابيه خود پرداخت.

در بوئين زهرا تنها امام جمعه و فرماندار پيش از سخنراني رئيس جمهور به بيان برخي از مشكلات و خوش آمد گوئي پرداختند كه صحبت هاي فرماندار نيز كه از افراد نزديك به عليخاني نماينده اين شهرستان است، توسط مردم كه شعارهايي را عليه وي سر داده بودند بارها قطع شد و فرماندار صحبتش را پيش از موعد مقرر به پايان رساند.

گفتني است اين اتفاق در مورد پورفاطمي نماينده شهرستان دشتي در استان بوشهر نيز افتاده بود.