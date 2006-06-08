بعد از جام جهاني از مربيگري تيم ايران كناره گيري مي كنم

به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل ازشبكه بي.بي.سي ، ايوانكوويچ مربي 52 ساله اهل كرواسي "فشارهاي رسانه هاي ايراني" را علت اصلي كناره گيري خود اعلام كرد.

وي در اين باره گفت : من همواره درچهارسال گذشته برسرتاكتيك اجرايي، انتخاب بازيكنان و هرتصميم ديگري با انتقادهاي بي رحمانه اي روبرو بوده ام.

برانكو تاكيد كرد : حتي اگرتيم ملي ايران به دوردوم جام جهاني نيز راه پيدا كند، بازهم حملات عليه من ادامه خواهد داشت.

برانكو ايوانكوويچ براي نخستين بار به عنوان دستيار ميروسلاو بلازوويچ، مربي سابق تيم ملي ايران، در كنار اين تيم قرار گرفت و پس ازعدم موفقيت تيم ايران در مسابقات انتخابي جام جهاني 2002 و عدم راهيابي ايران به اين بازيها، جايگزين هموطن خود، بلاژوويچ شد.

او با تركيبي از بازيكنان باتجربه اي كه درباشگاه هاي خارجي بازي مي كردند و فوتباليستهاي جواني ازتيمهاي داخل كشور، شكل تازه اي به تيم ايران داد.

نخستين تجربه بين المللي ايوانكوويچ حضور در جام ملتهاي آسياي 2002 بود كه درچين برگزارشد. كسب مقام سومي براي تيم ايران نتيجه قابل قبولي براي تيم تازه ايران به رهبري ايوانكوويچ بود.

تيم ملي ايران به رهبري ايوانكوويچ در رده بندي فيفا بارها به عنوان بهترين تيم آسيا برگزيده شد و در ميان بيست تيم برترجهان جاي گرفت.

برانكو ايوانكوويچ كه پيش از پيوستن به تيم ملي ايران، رهبري باشگاه فوتبال هانوفر آلمان را برعهده داشت موفق شد تيم ملي ايران را بدون دردسر چنداني به جام جهاني آلمان 2006 برساند.

ايران پس از تيم ملي ژاپن دومين تيمي بود كه حضورش درجام جهاني آلمان قطعي شد. اين تيم در اين بازيها در گروه D با تيمهاي مكزيك، پرتغال و آنگولا همگروه است.

نخستين مسابقه ايران در رقابتهاي جام جهاني روز يكشنبه 10 ژوئن( 21خرداد ماه) مقابل مكزيك برگزار مي شود.