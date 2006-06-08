اردن از نقش امنيتي واطلاعاتي خود در قتل زرقاوي خبر داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري امارات(وام)، ناصر جوده امروز پنجشنبه در پي اعلام خبر هلاكت سركرده شبكه تروريستي القاعده در بعقوبه واقع در شمال بغداد اعلام كرد كه اردن درعمليات نظامي كه نظاميان آمريكايي ونيروهاي پليس عراق براي كشتن زرقاوي انجام دادند، شركت نكرد.



وي به اين نكته اشاره كرد كه اردن مدت هاي مديدي بود كه هماهنگي امنيتي گسترده اي با نظاميان آمريكايي و دستگاه هاي امنيتي عراق درزمينه فعاليتهاي تروريستي به طور كلي و فعاليتهاي مربوط به ابومصعب الزرقاوي به طور خاص داشت.



وي خاطر نشان كرد كه زرقاوي به خاطر مسائل متعدد تروريستي تحت پيگرد اردن قرار داشت و در چندين مسئله از سوي دستگاه امنيتي دولتي اردن به اعدام محكوم شده بود.



نوري المالكي نخست وزير عراق امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با زلماي خليل زاد سفير آمريكا در بغداد و جرج كيسي فرمانده نظاميان آمريكايي در عراق ازكشته شدن ابومصعب الزرقاوي در عمليات مشترك نظاميان آمريكايي و نيروهاي عراقي در بعقوبه واقع در شمال بغداد خبر داد.



ژنرال كيسي در كنفرانس مطبوعاتي با مالكي و خليل زاد، نحوه كشته شدن الزرقاوي را تشريح كرد و گفت كه الزرقاوي در نتيجه حملات هوايي به يك خانه امن محل اقامت وي واقع در هشت كيلومتري شمال شهر بعقوبه به قتل رسيد و جسد وي از طريق انگشت نگاري و بررسي خصوصيات چهره شناسايي شده است.

شبكه خبري سي ان ان نيز اعلام كرد : گفته مي شود اين حمله هوايي شب گذشته به اجرا گذاشته شد و چند تن از دستياران نزديك زرقاوي نيز در جريان اين عمليات كشته شده اند.پيش از اين نيز در چند مورد اخباري از زخمي شدن و بيماري ابومصعب الزرقاوي انتشار يافته بود، اما اين گزارش ها تاييد نشده بود.

امروز جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا و توني بلر نخست وزير انگليس در تماس تلفني با نوري المالكي نخست وزير عراق، هلاكت زرقاوي سركرده القاعده در عراق را به وي تبريك گفتند.

متذكر مي شود كه از مدتها پيش ارتش آمريكا براي دستگيري زرقاوي 25 ميليون دلار جايزه تعيين كرده بود.

ابومصعب الزرقاوي سركرده اردني الاصل شبكه تروريستي القاعده درعراق بود كه جنايات بي شماري را عليه اكثريت ملت عراق و حتي گروه اقليت درتلاشي براي ايجاد جنگ فرقه اي و مذهبي مرتكب شده بود.