ايران مي تواند در طول چند سال قله هاي پيشرفت و تعالي را بپيمايد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قزوين، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در اجتماع پرشور مردم آبيك واسطه هر خيري در عالم را پيامبر اسلام(ص) دانست و با بيان اينكه امسال بايد سال كار، خدمت، مهر و برادري باشد اظهار داشت: تهديدها، محاصره ها و فشارهايي كه از جانب دشمنان عليه پيامبر اعمال شد كارساز واقع نگرديد چرا كه پيامبر اسلام يقين داشت كه همه قدرتها مقهور قدرت خدا هستند.

وي با اشاره به نامه خود به بوش افزود: بخشي از نامه من به بوش به همين مسئله بازمي گردد كه آيا تاريخ را مطالعه كرده يا نه چرا كه بايد ديد كه كدام قدرت زورگويي در طول تاريخ باقي مانده است.

احمدي نژاد ادامه داد: همه قدرت هاي زورگو نابود شده اند و اگر آنان نيز دعوت به حق و عدالت را نپذيرند به زودي نابود خواهند شد.

درحاليكه سخنان رئيس جمهور با شعارهاي مرگ بر آمريكاي مردم مورد تائيد قرار مي گرفت، وي اظهار داشت: آنان بايد دعوت حق را بپذيرند تا با مسير انبياء نجات يابند چرا كه اگر نپذيرند ملت ها آنان را از كاخ هايشان به زير خواهند كشيد.

رئيس جمهور با اشاره به مسائل هسته اي كشورمان و مواضع غربيها گفت: اميدوارم آنطور كه امروز در ظاهر نشان مي دهند از برج عاج پائين بيايند تا در فضاي تفاهم گفتگو كنيم چرا كه اگر بخواهند با نقاب صلح طلبي خنجرهايشان را پنهان كنند بايد بدانند ملت ايران بيدار است و توطئه آنان را خنثي خواهد كرد.

وي ملت ايران را داراي اين استعداد دانست كه در عرض چند سال قله هاي پيشرفت و تعالي را فتح كند و افزود: براي ساختن كشور نيازمند وحدت، تلاش، ايستادگي و مقاومت هستيم.

احمدي نژاد گفت: مسائل مختلف اين استان در چندين مرحله پيش از اين سفر مورد بررسي قرار گرفته و در جلسات شوراي اداري هر شهرستان نيز مجددا مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در جلسه هيات دولت نيز مسير خود را طي خواهد كرد.

رئيس جمهور در پايان مطالعه احداث مجموعه بيمارستاني، تامين آب آشاميدني از سد طالقان، احداث مجموعه ورزشي اختصاصي كارگران، تكميل شهرك صنعتي و تجهيز مجتمع فرهنگي را از جمله مواردي عنوان كرد كه براي شهرستان آبيك در دستور كار قرار دارد.