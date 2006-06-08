رايزني وزير امورخارجه سوريه با خالد مشعل در دمشق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، وليد المعلم و خالد مشعل درباره اوضاع فعلي صحنه فلسطين با يكديگر گفتگو كردند.



براساس بيانيه صادره از بخش اطلاع رساني وزارت امورخارجه سوريه، معلم در اين ديدار تاكيد كرد كه دولت و ملت سوريه تمايل دارد تا تمام تلاشهاي ممكن را به منظور تقويت وحدت ملي فلسطين و برداشته شدن محاصره ظالمانه از ملت فلسطين به كار گيرد و همچنان به حمايت خود از گزينه دمكراتيك آنها ادامه خواهد داد.



مشعل نيز دراين ديدار از حمايتهاي ملت و دولت سوريه از حقوق ملت فلسطين و تحقق وحدت ملي آنها تقدير كرد.



مشعل همچنين بر تصميم جنبش حماس به ادامه گفتگوهاي گروههاي فلسطيني درباره سند اسيران و تلاش براي خنثي كردن تلاشهاي هدفمند براي برهم زدن وحدت ملي تاكيد كرد.



نشست امروز خالد مشعل با وزير امورخارجه سوريه چند روز پس از مذاكرات احمد قريع فرستاده ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به دمشق و ديدارهاي وي با بشار اسدرئيس جمهوري سوريه و فاروق الشرع معاون وي و وليد المعلم وزير امورخارجه اين كشور صورت گرفت كه طي آن از سوريه خواسته بود براي موفقيت گفتگوهاي فلسطيني ها با يكديگر كمك كند.



گفتگوهاي ملي فلسطيني بنا به تصميم ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين چند روز ديگر تمديد شد؛ پنج گروه فلسطيني از جمله حماس و جهاد اسلامي با برگزاري همه پرسي درباره سند اسيران فلسطيني مخالفت كرده اند؛ابومازن اعلام كرده است كه در صورت شكست گفتگوها، قصد دارد درباره سند اسيران همه پرسي برگزار كند.

