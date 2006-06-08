توصيه لابي صهيونيستي ايپك به بوش به خودداري از مذاكره و ممانعت از دستيابي ايران به فناوري هسته اي

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين لابي با صدور بيانيه اي كه بر روي پايگاه اينترنتي خود به چاپ رسيده است گرچه مدعي شده است كه ايپك در زمينه گفتگوي ايران با آمريكا موضع گيري نمي كند اما خواستار دخالت آمريكا براي ممانعت از تلاش ايران براي دستيابي به انرژي هسته اي شده است.

در ادامه بيانيه ادعا شده كه ايران از گفتگوهايي كه در گذشته داشته است بهره برداري كرده و ضمن گرفتن امتيازات سياسي و اقتصادي بطور پنهاني فعاليت هاي هسته اي خود را به پيش برده است.

اين لابي كه از مخالفين سرسخت گفتگوي ايران و آمريكا به شمار مي رود در ادامه توصيه هاي خود به دولت بوش مي نويسد: منافع بالقوه ؛ تركيب گفتگو با فشار سياسي، بهتر از جايگزين كردن گفتگو به جاي اقداماتي ملموس است.

ايپك در بيانيه خود ايران را حامي تروريسم و مخل صلح بين اسرائيل و فلسطينيان خوانده و رويكرد آمريكا را براي حل ديپلماتيك موارد مورد مناقشه بين دو كشور رد كرده است.

اين بيانيه همچنين به تلاش هاي دولت بيل كلينتون درقبال ايران اشاره مي كند و مي نويسد به رغم وجود اين تلاش ها ايران به حمايت خود از تروريسم همچنان ادامه داد و فعاليت هاي هسته اي خود را نيز تسريع بخشيد.

ايپك تلاش مادلين آلبرايت وزير امور خارجه اسبق آمريكا در حاشيه نشست افغانستان در كنفرانس سال 2000 براي ديدار با كمال خرازي وزير امور خارجه ايران را بيانگر و نمايانگر ضعف آمريكا توصيف كرده و اظهارات اخير كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا را براي گفتگو با ايران واعطاي مشوق را مورد انتقاد قرار مي دهد و مي نويسد ايران با مشوق هاي اقتصادي كه از سوي اروپا ارائه شده با بدبيني برخورد كرد.

ايپك در بيانيه خود خاطر نشان مي كند كه به رغم شكست هاي قبلي ، گفتگو با ايران بي نتيجه نيست و مي تواند به نتايج مثبتي منجر گردد اما نتيجه زماني به ثمر مي رسد كه اهداف مشتركي از سوي ايران در گفتگو با غرب دنبال شود.

اين گروه فشار صهيونيستي در بيانيه خود خطاب به بوش مدعي شده كه ايران طي سال هاي گذشته از گفتگوها بهره برداري كرده و فرصت ها را خريده تا بتواند فعاليت هاي هسته اي را به پيش ببرد.

پرنفوذترين لابي طرفدار رژيم صهيونيستي در آمريكا با اشاره به سوابقي از گفتگوهاي ايران مي نويسد كه گفتگوها نبايد اقدام متحد از سوي جامعه بين المللي در قبال ايران را به تاخير بيندازد و گفتگو مي تواند تكميل كننده اقدامات بين المللي باشد نه جايگزين آن و ايران نيز نبايد انتظار داشته باشد كه تشويق هاي پيشنهادي آماده عملياتي شدن است.

در همين رابطه نشريه صهيونيستي فوروارد نوشت كه پيشنهاد دولت آمريكا براي مذاكره با ايران ميان نومحافظه كاران اين كشور و از يك طرف و اسرائيل و سازمانهاي يهودي از طرف ديگر اختلاف ايجاد كرده است.



به نوشته اين روزنامه نومحافظه كاران معتقدند مذاكره با ايران فقط به تقويت اين كشور منجر مي شود و موقعيت مخالفان اين رژيم را در داخل تضعيف مي كند و هدف نهايي آمريكا بايد تغيير رژيم ايران باشد.

در تحليل فوروارد نيز آمده است: از طرف ديگر مقامات اسرائيل و چندين گروه مهم يهودي از انتقاد كردن از سياست جديد آمريكا پرهيز كرده اند و مي گويند آنها از شيوه هاي عملي براي جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي حمايت مي كنند.

به گزارش مهر گرچه چنين رويكردي شيوه اي نو به حساب مي آيد ولي بيانگر اين نكته است كه ايپك در تقسيم بندي خود سياست بينا بين را انتخاب كرده است و بيانيه دو پهلوي اين لابي نشانگر حركت كژدار و مريض اين سازمان پس از بدبيني است كه در جامعه آمريكا نسبت به اين گروه فشار در رابطه با جاسوسي از دولت آمريكا بوجود آمد.

در همين رابطه برخي از تحليلگران بيانيه اخير ايپك در قبال موضوع هسته اي ايران را توام با احتياط و در نتيجه با كمي نرمي نسبت به بيانيه پيشين اين لابي مي دانند.