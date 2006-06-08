آمريكا براي توجيه اشغال عراق درباره نقش زرقاوي اغراق مي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري فرانسه در گزارشي نوشت آمريكايي ها بر نقش ابومصعب زرقاوي رئيس القاعده در عراق در خشونت هاي اين كشور تاكيد مي كردند اما كارشناسان معتقدند كه دولت آمريكا براي توجيه اشغال عراق در مورد اهميت نقش زرقاوي اغراق كرده است.

تصويري از جسد زرقاوي كه امروز ارتش آمريكا به نمايش گذاشت

آنتوني كوردسمن كارشناس مركز مطالعات راهبردي و بين المللي واشنگتن به تازگي گفته است اعلام اينكه شبكه القاعده در عراق نود درصد از حملات خونين در اين كشور را انجام داده است به نظر يك ارزيابي منحرف كننده است.

دولت بوش با تاكيد بر نقش زرقاوي مدعي شده بود كه اين جبهه اصلي مبارزه با تروريسم است و سربازان آمريكايي با مبارزه با القاعده در عراق مانع از حملات اين شبكه به سرزمين آمريكا شده اند.

بوش مدام اين ادعا را تكرار كرده است كه ما براي مبارزه با تروريست ها در خارج براي اينكه آنها به ما در خانه حمله نكنند در جنگ برضد تروريسم به حملات خود به عراق ، افغانستان و ساير جبهه هاي نبرد با تروريسم ادامه خواهيم داد.



اين در حالي است كه افكار عمومي آمريكا اميدوار است نيروهاي نظامي اين كشور هرچه زودتر ازعراق برگردند.

دولت بوش از سال دو هزار و چهار اهميت دادن به محاصره زرقاوي را كه به تازگي توسط بن لادن به رهبري القاعده در عراق تعيين شده بود آغاز و بيست و پنج ميليون دلار براي سر وي و بن لادن جايزه تعيين كرد.

پيش از اين نيز كارشناسان آمريكايي اهميت زرقاوي را مورد ترديد قرار داده بودند. ملوين گودمن كارشناس مركز سياست بين المللي واشنگتن به فرانس پرس گفته بود قطعا زرقاوي قادر است خشونت هاي وسيع و بدون محدوديتي بوجود بياورد اما من به اين اعتقادي ندارم كه سازمان او آن قدر هم كه جامعه اطلاعاتي مي گويد اهميت داشته باشد.

همچنان كه خشونتها در عراق ادامه داشتند دولت آ مريكا تعريف خود را از اوضاع تغيير داد و پذيرفت كه شورشيان عراق متشكل از طرفداران صدام رييس جمهور مخلوع اين كشور و ملي گرايان است و تروريست هاي وابسته و ياتحت نفوذ القاعده گروه كوچكي از مهاجمان را تشكيل مي دهند.

كاخ سفيد در ماه نوامبر در استراتژي ملي خود براي پيروزي در عراق پذيرفته بود كه اين سه گروه اپوزيسيون مشتركي برضد دولت تازه تشكيل عراق و حضور نيروهاي ائتلاف تشكيل داده اند0 كاخ سفيد در استراتژي ملي خود اعلام كرده بود كه اين گروهها با اهداف جداگانه و در برخي موارد مغاير باهم متحد شده اند.

خشونت هاي قومي و مذهبي پس از بمب گذاري در حرم امامان شيعه در شهر سامرا كه ماه فوريه انجام شد اوضاع امنيتي عراق را كمي بيشتر پيچده كرد و نگراني هايي را در خصوص نقش شبه نظاميان بوجود آورد

به گفته آنتوني كوردسمن پنتاگون چهره نادرستي از اوضاع عراق ارائه و خشونت هاي قومي را عمدا كم اهميت جلوه داده

است .