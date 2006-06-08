نمي توانيم به بهانه خصوصي سازي شاهد تاراج اموال ملت باشيم / بايد در تمام واگذاري هايي كه در آن حقوق ملت ضايع شده تجديد نظر شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به قزوين، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور عصر امروز در آخرين ديدار مردمي خود در اجتماع پرشور مردم البرز گفت: همه جاي كشور بايد ساخته شود و با رفع كمبودها جامعه اي مقتدر، پيشرفته، مرفه و اسلامي برپا گردد تا الگوي جهانيان شود.

وي افزود: براي اين كار نيازمند وحدت هستيم چرا كه اگر ملتي حتي شبانه روزي كار كند ولي متحد نباشد نتيجه اي در بر نخواهد داشت.

احمدي نژاد عدالت را محور جامعه اسلامي و روح حاكم بر احكام اسلامي دانست و اظهار داشت: عدالت يعني همه انسانها به قدر استعدادشان بايد از فرصت ها بهره مند شوند و اگر كارخانه اي واگذار شد به گونه اي باشد كه وقتي خادمي به ديدار مردم آمد نبيند كه مردم با پلاكاردها و نوشته هاي متعدد مي گويند كه ما ده ماه يا بيست و دو ماه است كه حقوق نگرفته ايم ؛ اين خلاف عدالت است.

رئيس جمهور ادامه داد: به وزير اقتصاد و صنايع دستور اكيد داده ام كه تمام واگذاري هايي كه گيرنده در آن حقوق ملت را ضايع كرده بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد و حقوق ضايع شده به ملت بازگردد.

وي با بيان اينكه نمي توانيم به بهانه خصوصي سازي شاهد تاراج اموال ملت باشيم گفت: شنيده ام يكي از كارخانجات واگذار شده بيش از 30 ميليارد تومان ارزش داشته در حاليكه از خريدار آن كارخانه تنها 105 ميليون تومان گرفته اند ؛ اين خيانت به بيت المال است چرا كه اگر قانون اجازه مي داد و اين كارخانه را حتي مجاني به كارگران مي داديم هم اين كارخانه دائر باقي مي ماند و هم سود داشت.

احمدي نژاد تصريح كرد: عدالت اين نيست كه با باندبازي اموال مردم را در اختيار افراد خاص قرار دهيم و قطعا در اين دولت چنين تصميماتي جايگاهي ندارد و اگر كسي بخواهد حقوق كارگران را ضايع كند با خشم ملت و برخورد قاطع دولت مواجه خواهد شد.

وي با بيان اينكه از سرمايه گذاري، كار و تلاش در بخشهاي مختلف حمايت مي كنيم اظهار داشت: حمايت از بخش خصوصي به معناي فشار به كارگر، رشوه و تعطيلي كارخانجات نيست و ملت آن خصوصي سازي را كه در آن كارخانه اي را به مفت در اختيار عده اي قرار دهند و آنان عليرغم آنكه چندين بار به بهانه هاي مختلف وام گرفته اند حقوق كارگران را نمي پردازند و همواره وبال گردن دولت هستند را از اصل قبول ندارد.

رئيس جمهور گفت: در سفرهاي استاني تكليف اين چند كارخانه را كه بر خلاف عدالت واگذار شده روشن مي كنيم و اگر كسي در مقابل اجراي عدالت بايستد با اين مردم مواجه خواهد بود.

وي افزود: كساني بوده اند كه در مراحل مختلف، همراه انقلاب بوده اند اما وقتي صحبت از عدالت به ميان مي آيد براي آنان بسيار سخت است. ما مي گوئيم عده اي نبايد از امتيازات خاص برخوردار باشند و وقتي دستهاي آنان را از امتيازات ويژه قطع مي كنيم با جيغ هاي بنفش در بلندگوها كارهاي زيربنايي دولت را زير سوال مي برند به اين دليل و فريادشان را بر سر مسائلي همچون سهام عدالت مي زنند.

احمدي نژاد مبارزه با بيكاري را در راس برنامه هاي دولت عنوان كرد و با بيان اينكه اميدواريم ظرف سه سال بيكاري را در كشور ريشه كن كنيم تصريح كرد: رفع مشكل مجتمع مسكوني با تامين زمين، تجهيز مجتمع فرهنگي، ساخت سالن مجهز ورزشي را از جمله اقدامات دولت براي شهرستان البرز است و اخبار دولت از صنعت، توليد، كشاورزي، آب، برق، گاز و مسائل ديگر را طي روزهاي آينده از رسانه ها خواهيد شنيد.