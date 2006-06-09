قوانين دين اسلام در هميشه تاريخ كاربرد و تازگي دارد

حجت الاسلام علي محبي رئيس اداره تبليغات اسلامي كرج در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: اسلام از بدو ورود ديدگاه جهاني داشته و پيامبر و كتاب اين دين نيز مختص به قوم و قبيله اي خاص نيست و تمام ابناء بشر در اقصي نقاط دنيا با افكار و عقايد متفاوت مي توانند با بهره گيري از قوانين دين اسلام به سعادت واقعي دست يابند.

وي افزود: محكمترين برهان شيعيان براي جهاني بودن دين اسلام ، ظهور امام عصر (عج) و در دست گرفتن حكومت جهاني است.

حجت الاسلام محبي يادآور شد: جهاني شدن بايد با منطق و استدلال صورت پذيرد، زور استكبار در جهاني شدن هيچ جايگاهي ندارد.

وي تصريح كرد: اسلام صراحتا اعلام كرده در هر نقطه از دنيا هر كس با شرط عقل اصول دين را بپذيرد ، ساير دستورات دين نيز براي او شيرين و قابل اجرا است .

حجت الاسلام محبي دين اسلام را دين محبت و مودت معرفي كرد و افزود: اسلام در همه زمينه ها خشونت را نفي و براي حقوق ديگران ارزش بالايي قائل است .

وي يادآور شد: به فرمان قرآن در پذيرفتن دين اسلام هيچ اجباري نيست اما اسلام تنها ديني است كه راه واقعي تكامل و سعادت را به انسان نشان داده است.