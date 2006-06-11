عباس شفيعي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در مشهد اظهار داشت : روند رو به رشد شهرها و تخليه روستاها پديده اي است كه گريبانگير كليه شهرهاي بزرگ از جمله مشهد شده است. از اين رو، مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي با بازديد از اين پروژه براي حل مشكلات اعتباري اقدام كنند .

وي استفاده كامل از پتانسيل شهر و استان و گفتگو با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را يكي از مهمترين گام ها براي جذب اعتبارات جهت اجراي پروژه هاي ناتمام ذكر كرد و گفت : تامين آب مشهد يكي از دغدغه هاي وزارت نيرو است كه وزارت نيرو به طور ويژه طرح هاي آبرساني به اين شهر را پيگيري مي كنيد و اميدوارم با انتقال آب سد دوستي مشكل كم آبي مشهد برطرف شود .

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري با اشاره به آنكه بايد اعتبارات سد دوستي در مشهد تامين شود، افزود : اعتبارات توزيع آب سد دوستي در مشهد بايد تامين گردد، چرا كه تاسيسات فعلي شهر مشهد توان پذيرش كامل آب سد دوستي را ندارد .