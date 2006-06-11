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۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۲

معاون وزير نيرو در گفتگو با"مهر" اعلام كرد:براي نخستين بار در كشور

نخستين طرح جايگزيني پساب با آب شرب كشاورزي در مشهد عملياتي مي‌شود

نخستين طرح جايگزيني پساب با آب شرب كشاورزي در مشهد عملياتي مي‌شود

معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري گفت : براي نخستين بار در كشور به طور رسمي طرح جايگزيني پساب با آب شرب كشاورزي در مشهد توسط شركت آب منطقه اي خراسان انجام مي شود .

عباس شفيعي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در مشهد اظهار داشت : روند رو به رشد شهرها و تخليه روستاها پديده اي است كه گريبانگير كليه شهرهاي بزرگ از جمله مشهد شده است. از اين رو، مديران سازمان مديريت و برنامه ريزي با بازديد از اين پروژه براي حل مشكلات اعتباري اقدام كنند .

 وي استفاده كامل از پتانسيل شهر و استان و گفتگو با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را يكي از مهمترين گام ها براي جذب اعتبارات جهت اجراي پروژه هاي ناتمام ذكر كرد و گفت : تامين آب مشهد يكي از دغدغه هاي وزارت نيرو است كه وزارت نيرو به طور ويژه طرح هاي آبرساني به اين شهر را پيگيري مي كنيد و اميدوارم با انتقال آب سد دوستي مشكل كم آبي مشهد برطرف شود .

 معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب شهري با اشاره به آنكه بايد اعتبارات سد دوستي در مشهد تامين شود، افزود : اعتبارات توزيع آب سد دوستي در مشهد بايد تامين گردد، چرا كه تاسيسات فعلي شهر مشهد توان پذيرش كامل آب سد دوستي را ندارد .

کد مطلب 336948

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