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۱۸ خرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۵۳

سولانا :

خوش بيني بيشتري به توافق با ايران وجود دارد

خوش بيني بيشتري به توافق با ايران وجود دارد

"خاوير سولانا" مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعلام كرد كه خوش بيني بيشتري نسبت به توافق با ايران وجود دارد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه اخيراً بسته پيشنهادي غرب  را به ايران ارائه كرده است، گفت : من براي رسيدن به توافق با ايران در خصوص موضوع هسته اي اين كشور بيشتر خوش بين هستم تا بدبين.

سولانا پس از ديدار با ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه افزود: زماني كه از تهران ديدار كردم جو مثبتي براي همكاري در مورد مشوق هاي اقتصادي، و همچنين مشوق هاي امنيتي و تكنولوژيكي در آنجا وجود داشت.

وي همچنين ضمن ارزيابي بسيار مثبت و سازنده گفتگوهاي تهران  در جمع خبرنگاران اظهار داشت : جو بسيار مثبت بود و فكر مي كنم كه آنها (ايراني عل) محتواي پيشنهاد را به خوبي مي فهمند و اميدوارم به زودي واكنش نشان دهند.

از سوي ديگر"شون مك كورمك" سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا نيز در جديدترين واكنش خود ابراز اميدواري كرد كه ايران پاسخ مثبت به بسته پيشنهادي غرب بدهد.

کد مطلب 336953

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