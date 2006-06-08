تمرين تيم ملي دور از چشم خبرنگاران برگزار شد / مهدوي كيا پا به پاي ديگران تمرين كرد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به آلمان، تمرين تيم ملي فوتبال كشورمان عصر امروز در ورزشگاه سپلين شهر فردريش هافن در حالي آغاز شد كه كاروان خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران نيز دقايقي قبل خود را به محل تمرين رسانده بودند.

بازيكنان تيم ملي كشورمان پس از دقايقي تمرين و نرمش در زمين شماره يك اين ورزشگاه با تشخيص كادر فني راهي زمين شماره دو شدند تا بدور از چشم خبرنگاران به تمرين بپردازند.

تعدادي ازخبرنگاران ايراني كه با اين صحنه مواجه شدند ورزشگاه را ترك كردند. ضمن اينكه اين حركت كادر فني و بازيكنان تيم ملي باعث دلگيري خبرنگاران ايراني شد.

تمرين امروز شامل دويدن و گرم كردن بازيكنان و سپس انجام حركات تاكتيكي تيمي در مناطق مختلف زمين بود كه بازيكنان با كاورهاي سبز و خاكستري زير نظر برانكو به انجام اين تمرينات پرداختند.

مهدي مهدوي كيا، فريدون زندي وعلي كريمي نيز كه طي روزهاي گذشته دچار مصدوميت بودند امروزپا به پاي سايرملي پوشان تمرين كردند. مهدوي كيا كه احتمال مي رفت در بازي با مكزيك حضور نداشته باشد در تمرين امروز توپهاي ارسالي از جناح راست را بر روي دروازه سانت كرد.

در تمرين امروز تيم ملي خبرنگاران ايراني استقبال خوبي به عمل آورده بودند اما متاسفانه اين تمرين بدور از چشم آنها برگزار شد.

چند شبكه تلويزيوني خارجي نيز از جمله يك شبكه مكزيكي براي تهيه خبر و گزارش از تمرين تيم ملي فوتبال به ورزشگاه آمده بودند.

تمرينات تيم ملي فوتبال كشورمان با سانتر از جناحين و حمله از كناره ها ادامه پيدا كرد و طي آن بازيكنان در دو گروه زير نظر حسين فركي و برانكو ايوانكوويچ به هجوم به سمت دروازه پرداختند.

دكتر محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال نيز همپاي ملي پوشان در تمرينات امروز شركت كرد.برخي هموطنان ايراني و برخي خارجي هاي مقيم اين شهر نيز از تمرين تيم ملي ديدن كردند.