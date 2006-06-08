گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" اين گزارش قرار است در نشست هفته آينده شوراي حكام آژانس در وين بررسي شود.

به گفته مليسا فلمينگ سخنگوي اژانس بين المللي انرژي اتمي گفت اين گزارش شامل تازه ترين مشاهدات بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي است كه هم اكنون اخرين اطلاعات خود را از مركز نطنز مركز غني سازي اورانيوم گزارش كرده اند.

يك ديپلمات بلند پايه اروپايي گفت انتظار مي رود اين گزارش كوتاه يا به عبارت ديگر بين يك صفحه و نيم تا سه صفحه باشد زيرا از سه سال تحقيقات آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران چيز زيادي درباره مسائل مهم باقي نمانده است كه گزارش شود.

در اين ميان برخي خبرگزاري هاي غربي بخش هايي از اين گزارش را منتشر كرده اند. خبرگزاري رويترز به نقل از گزارش جديد آژانس بين المللي انرژي اتمي مدعي شد كه ايران اين هفته مرحله جديد از غني سازي را شروع كرده است.

اين خبرگزاري در ادامه به نقل از گزارش آژانس كه گفته مي شود بين 35عضو اين سازمان توزيع شده است افزود ايران سانتريفيوژهاي آبشاري بيشتري را راه اندازي كرده است.

در همين باره يك منبع اطلاعاتي غرب مدعي شده است كه ايران اواخر آوريل تزريق مواد به سانتريفيوژهايي آبشاري آزمايشي را متوقف كرده است اما اين توقف به سبب بروز مشكلات فني بوده است كه پس برطرف شدن آن مجدد كار اين سانتريفيژها آغاز شده است.

اين منبع ناشناس همچنين ايران را متهم كرده است كه مي خواهد با استفاده از گفتگو، زمان كسب كند و كار خود را براي دستيابي به تسليحات هسته اي ادامه دهد.

يك مقام ارشد سازمان ملل نزديك به گزارش محمد البرادعي مدير كل آژانس گفت كه 164 سانتريفيوژ آبشاري در نطنز از ماه آوريل متوقف شد اما ظاهراً كارشناسان ايراني دستگاههاي خراب را كنار گذاشته و مابقي شبكه را به راه انداختند.

منبع خبري خبرگزاري رويترز همچنين گفت : توقف غني سازي همچنين مي تواند در زماني كه گروه شش به ايران پيشنهاد خود را ارائه داده اند مفيد باشد.

آن گونه كه رويترز گزارش داده در گزارش البرادعي آمده است كه ايران از اواخر آوريل تزريق گاز UF6 را به دو سانتريفيوژ جدا شده آزمايش كرده است و روشن نيست كه آيا اين سانتريفيوژها سر آغازي براي دو سانتريفيوژ بيشتر از 164 سانتريفيوژ نطنز است يا خير.

خبرگزاري رويترز در ادامه به نقل از همان منبعي كه وي را يك مقام سازمان ملل خوانده افزوده است : بازرسان نياز دارند تا نمونه هاي محيطي بيشتري از ايران بردارند و با مقامات درباره منشاء ذرات بسيارغني شده يافت شده در تجهيزات ايران كه گزارش آژانس آن را نشان مي دهد مصاحبه كنند اما ايران اين درخواست را رد كرده است.

ديپلماتها در وين مدعي شده اند كه ايران درصدد نگهداشتن برگهاي برنده در دست خود است تا بتواند در گفتگو با اعضاي شوراي امنيت از آن براي اهداف هسته اي خود استفاده كند .