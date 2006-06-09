داخل زمين احساس جواني مي كنم/ به حضور در جمع هشت تيم فكر مي كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" دايي گفت: من شايد بيرون از زمين پير به نظر برسم اما داخل زمين احساس جواني مي كنم.

دايي كه تعداد گل هاي ملي خود را از مرز 100 گذرانده در ادامه تصريح كرد: اين بهترين تيم تاريخ فوتبال ايران است. ما قدم به قدم حركت مي كنيم. هدف اول ما اين است كه به مرحله بعدي رقابت ها صعود كنيم. سپس به حضور در جمع هشت تيم پاياني فكرخواهيم كرد.

بازيكن سابق تيم هاي آرمنيا بيلفلد، بايرن مونيخ و هرتابرلين تصريح كرد: ما در رقابت هاي جام جهاني از امتياز بالايي برخورداريم و آن هم اين است كه بسياري از بازيكنان حال حاضر تيم ملي در كشور آلمان بازي مي كنند.