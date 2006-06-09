به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به استان قزوين، احمدي نژاد پنجشنبه شب در چهاردهمين سفر استاني خود درجمع منتخبان استان قزوين كه در سالن هلال احمر اين استان برگزار شد، اظهار داشت: بايد دست به ‌دست هم داده و با همدلي كشور را بسازيم و با پرهيز از بداخلاقي ‌ها تنها به فكر اعتلاي كشور باشيم.

رئيس جمهور با بيان اينكه همه بايد براي همدلي و وحدت تلاش كنيم و با هم كار كنيم، افزود: برخي مسائل خيلي سطح پايين موجب شده اند تا اذهان مشغول آنها شود. كار و تلاش عامل سازندگي است، اگر بهترين فرصتها و منابع مالي را داشته باشيم بدون كار و تلاش اتفاقي نخواهد افتاد.

احمدي نژاد تصريح كرد: عدالت در امر سازندگي روح حاكم بر همه كارهاست و تك تك روستاها و بخش‌ ها و همچنين گروه هاي مردمي بايد به آن توجه داشته باشند.

رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه محور اصلي نظام ‌سلطه در جهان تحقير ملت ها و سلب خودباوري است، خاطرنشان كرد: اگر كسي خودباوري نداشته ‌باشد، حركتي اتفاق نمي ‌افتد و شناخت توانمندي ‌ها و هويت تاريخي، منشاء اين خودباوري است.

وي گفت: توانمندي‌ هاي امروز دانشگاه ها و حوزه‌ هاي علميه قزوين با وجود ضعف‌ ها بسيار زياد است و مي ‌تواند پشتوانه خوبي براي ساير بخش ها در جهت توسعه و سازندگي باشد و صدها دانشمند، مبتكر و فرد خلاق را تربيت كند.

احمدي نژاد با بيان اينكه نقش مردم قزوين در تفكر اسلام ناب كم ‌نظير است، اظهار داشت: مردم قزوين در تربيت مجاهدان مخلص يد طولاني داشته و اين گذشته بايد شناسايي و به نسل جديد معرفي شود.

رئيس جمهور خودباوري را پايه ابتكار، نوآوري و پيشرفت دانست و گفت: امروز درعرصه سياسي ما داراي خودباوري بسيار عميق هستيم و برخي تلاش دارند تا با هجوم خود، آن را از ما بگيرند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود داشتن آرمان را از نيازهاي اساسي سازندگي خواند و گفت: آرمان به‌ منزله قله بلندي ‌است كه بايد هدف گيري شود و نداشتن آرمان هاي متعالي انساني، موجب ركود تعالي انسان مي ‌شود. براي ما آرمان بلند و والا، آرمان انبياست و فدا كردن همه چيز، ارزش رسيدن به اين آرمان الهي را دارد.

احمدي نژاد در خصوص حمايت از بخش كشاورزي نيز گفت: حمايت از كشاورزي در شمار سياست ‌هاي قطعي ماست و كشاورزان بايد از ما بخواهند تا در زمينه سيستم ‌هاي جديد آبياري، صنايع تبديلي و اصلاح روابط كار كشاورزي، دولت اقدامات لازم را انجام دهد.

احمدي نژاد افزود: ما بايد اقتصادمان را از جهات گوناگون فعال كنيم چرا كه كشور به يك رشد اقتصادي بالا نياز دارد و با توجه به نيروي وسيع متقاضي كار، دولت مي‌ تواند دركنار سرمايه‌ گذاري ‌هاي بزرگ و ايجاد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده مشكل اقتصادي و بيكاري را حل كند.

وي اختصاص 18 هزار ميليارد تومان براي بنگاه هاي زودبازده را از جمله فعاليت ‌هاي دولت خواند و خاطرنشان كرد: در اين زمينه سهم هر استان و شهرستان مشخص شده است و از منتخبان استان ها مي‌ خواهيم تا در اين زمينه كارهايي را انجام دهند.

رئيس جمهور در پايان با انتقاد ازسياست خصوصي ‌سازي در كشور تصريح كرد: در گذشته ضمن تضعيف كارخانه‌ ها اعلام مي ‌كردند كه كارخانه ‌هاي مذكور زيانده هستند و ما بايد آنها را به يك عده افراد واگذار كنيم و متاسفانه آن افراد دوستان اينها بودند.