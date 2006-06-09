خراسان جنوبي با كمبود شديد پرستار مواجه است

دكترارجمندي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهردر بيرجند، با بيان اين مطلب افزود: در اين استان مجموعا 500 پرستار در بيمارستانهاي بيرجند ، قائن و نهبندان مشغول به كار هستند و با توجه به حجم بالاي كاري نيازبه جذب نيروي بيشتري است.

وي بازده زماني فعاليت پرستاران را در بيمارستان 6 ساعت عنوان كرد و اظهار داشت : البته در برخي مواقع به دليل تعداد محدود پرستاران و نياز شديد بيماران خراسان جنوبي از نيروهاي بازنشسته و داوطلب در جهت امور پرستاري استفاده مي شود.

وي 10 درصد پرستاران شاغل در بيمارستانهاي خراسان جنوبي راغير بومي دانست و افزود: اكثراين نيروها داراي مدرك كارشناسي پرستاري هستند و بالاترين حقوق آنها به همراه اضافه كاري 300 الي 350 هزار تومان است.

ارجمندي تصريح كرد: اين مقدار دستمزد ، تمام نياز پرستاران را تامين نمي كند وحمايت جدي مسئولان بهداشت ودرمان را خواستاريم.