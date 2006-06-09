شيباني خواستار استقلال بيشتر بانك مركزي در ايران شد

ابراهيم شيباني در گفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر"، تاكيد كرد: در تمام دنيا هركجا بانك مركزي استقلال بيشتري داشته، نرخ تورم نيز در آن كشور كمتر بوده است.

وي افزود: اگر بانك مركزي مستقل باشد مي تواند سياست هاي پولي را به درستي تدوين و اجرا كند و در غير اين صورت بايد دنباله رو سياست هاي دولت متبوع خود باشد.

شيباني تصريح كرد: ما معتقديم اگر بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار كه نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند، استقلال كافي داشته باشند قادر خواهند بود بهتر از رشد نقدينگي و تورم جلوگيري كنند.

رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: استقلال بانك مركزي موجب هدايت درست نقدينگي و سرمايه هاي كشور مي شود و به توسعه و پيشرفت اقتصادي كشور بسيار كمك خواهد كرد.

به گزارش مهر، در برنامه چهارم توسعه بر استقلال بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاكيد شده است. انتصاب رئيس كل بانك مركزي از سوي رئيس جمهوري نخستين گام در راه استقلال بانك مركزي در ايران بوده است. پيش از اجراي برنامه چهارم توسعه، رئيس كل بانك مركزي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران منصوب مي شده است.