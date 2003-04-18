نمايش "شب واقعه " در شهرستان رشت برپا ميشود

اين نمايش كه امروز و فردا، ( سي و سي و يكم فروردين ماه) به اجرا در مي آيد، داستان بريدن سر امام حسين (ع) به وسيله خولي است كه به اميد دريافت جايزه، سر مبارك آن امام را به خانه مي برد . او در خلوت خود درباره اين كار به انديشه مي پردازد و خوب يا بد بودن آن را بررسي مي كند.

نمايش شب واقعه ، ساعت 18 روزهاي ياد شده در سالن مجتمع فرهنگي-هنري خاتم الانبيا(ص) رشت روي صحنه رفته به اجرا در خواهد آمد و پس از اجرا نمايش با حضور كارگردان مورد نقد و بررسي قرار مي گيرد.

لازم به يادآوري است كه دومين يادواره نمايش هاي مذهبي با عنوان حديث به وسيله حوزه هنري استان گيلان برگزار شده است و نمايش هاي شركت كننده دراين جشنواره تا سيزدهم ارديبهشت ماه بر صحنه خواهند رفت.