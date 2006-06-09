نگران پست پنج تيم ملي بسكتبال هستم

مهران سررشته عضو كميته علمي ستاد بازي هاي آسيايي دوحه و المپيك پكن و ناظر فني كميته ملي المپيك در رشته بسكتبال در گفت وگو با خبرنگار "مهر" با بيان مطلب فوق اظهار داشت: فدراسيون بسكتبال كادر بسيار خوبي را براي تيم ملي در نظرگرفته و فردريك اونيكا مربي بسيار خوب و با تجربه اي است كه تمرينات ثمربخشي را در برنامه دارد. فدراسيون بسكتبال هم با برپايي اردوهاي متمادي و پي در پي نظمي خاص را براي آماده شدن تيم در نظر گرفته است.

وي در ادامه تصريح كرد:در حال حاضر بازيكنان كاملي در اردوها حضور دارند كه به راحتي قدرت جايگزين شدن را دارند اما با توجه به مصدوميت جابر روزبهاني 23/2 متري و حدادي 18/2 متري كه هنوز بهبودي كامل دست خود را به دست نياورده اند، ضعفي در اين پست احساس مي شود كه شايد ساير بازيكنان اين پست نتوانند جاي اين دو بازيكن را پر كنند.

سررشته افزود: در مسابقات دوحه قطر در چنين شرايطي با تيم هاي كوتاه قد مشكلي نداريم اما در بازي با تيم هاي بلند قد، كار آساني نخواهيم داشت.