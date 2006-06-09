۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۵

/ تكرار / عملكرد دولت در بخش آموزش عالي در شش ماهه دوم 1384 :

ساماندهي مشكلات دانشجويان ايراني خارج از كشور / كاهش شهريه دانشگاه هاي دولتي و مجاب كردن دانشگاه آزاد در اين زمينه

عملكرد دولت نهم در شش ماهه اوليه فعاليت در بخش هاي مختلف اعلام شد. كاهش شهريه دانشگاه هاي دولتي، انتقال دانشگاه ‌هاي محل تحصيل ده ‌ها هزار نفر از دانشجويان و ساماندهي مشكلات دانشجويان خارجي مقيم ايران و دانشجويان ايراني خارج از كشور از فعاليت هاي دولت در 6 ماهه اول فعاليت در بخش آموزش عالي است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، كاهش شهريه دانشگاه هاي دولتي به عنوان يكي از مشكلات جدي مردم به ويژه جوانان و تلاش جهت مجاب كردن دانشگاه آزاد در اين زمينه از اقدامات دولت در 6 ماهه اول فعاليت  است.

انتقال دانشگاه ‌هاي محل تحصيل ده ‌ها هزار نفر از دانشجويان بالاخص دانشجويان دختر و بازرسي ويژه از مراكز اورژانس 11 دانشگاه كشور در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع از ديگر اقدامات و دستاوردهاي دولت در زمينه دانشگاه ها در ابتداي فعاليت است.

ساماندهي مشكلات دانشجويان خارجي مقيم ايران و دانشجويان ايراني خارج از كشور و تعيين ضرب الاجل براي بررسي و رفع آنها از ديگر اقدامات دولت در 6 ماهه اول فعاليت خود است.

