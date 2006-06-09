ساماندهي مشكلات دانشجويان ايراني خارج از كشور / كاهش شهريه دانشگاه هاي دولتي و مجاب كردن دانشگاه آزاد در اين زمينه

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، كاهش شهريه دانشگاه هاي دولتي به عنوان يكي از مشكلات جدي مردم به ويژه جوانان و تلاش جهت مجاب كردن دانشگاه آزاد در اين زمينه از اقدامات دولت در 6 ماهه اول فعاليت است.

انتقال دانشگاه ‌هاي محل تحصيل ده ‌ها هزار نفر از دانشجويان بالاخص دانشجويان دختر و بازرسي ويژه از مراكز اورژانس 11 دانشگاه كشور در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع از ديگر اقدامات و دستاوردهاي دولت در زمينه دانشگاه ها در ابتداي فعاليت است.

ساماندهي مشكلات دانشجويان خارجي مقيم ايران و دانشجويان ايراني خارج از كشور و تعيين ضرب الاجل براي بررسي و رفع آنها از ديگر اقدامات دولت در 6 ماهه اول فعاليت خود است.